Нашелся пропавший отец ребенка Маши Малиновской

СМИ сообщили о незавидной судьбе бывшего сожителя телеведущей Маши Малиновской Дениса Давитиашвили, которому она родила сына. Оказалось, бывшего депутата Госдумы задержали за мошенничество.

Малиновская долгое время скрывала имя отца своего ребенка. По информации из открытых источников, сексапильная телеведущая родила мальчика 11 мая 2011 года в одной из клиник Смоленска.

Своего наследника Мирона блондинка воспитывает в одиночестве. От любопытных журналистов звезда отбивалась общими фразами, мол, папой ребенка является некий чеченский бизнесмен.

Всезнающие папарацци выяснили, что у Маши была романтическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Как сообщает сайт Life.ru со ссылкой на паблик Mash, бывшего возлюбленного Малиновской задержали за мошенничество. Давитиашвили был в розыске несколько лет.

Денису из-за проблем с законом пришлось сменить в фамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты. Сотни миллионов задолжал он и партнерам по бизнесу. Бывшего парламентария от ЛДПР задержали в Ульяновске и перевели в Москву. На него завели уголовное дело.

К слову, около года назад Малиновская призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности. Секс-символ посетовала, что одна воспитывает сына и уже влезла в долги. Телеведущей даже пришлось закладывать ценности.

"Я брала кредит, я продавала украшения, но теперь мне нужна помощь. Я впервые обратилась за ней к бывшему мужу, просто позвонила и попросила купить у меня машину. Теперь он не берет трубку, сбрасывает", – пожаловалась журналистам Маша.

По словам телеведущей, в свидетельстве о рождении Мирона стоит фамилия отца. "Он сам настоял, чтобы мой ребенок был записан на него. За 4,5 года он ни разу не платил алименты, скрывался. И вот так поступил, когда я обратилась за помощью", – поделилась переживаниями мать-одиночка.