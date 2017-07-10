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Нашелся пропавший отец ребенка Маши Малиновской

Маша Малиновская с сыном. Фото: instagram.com/malinovskaya_tv
СМИ сообщили о незавидной судьбе бывшего сожителя телеведущей Маши Малиновской Дениса Давитиашвили, которому она родила сына. Оказалось, бывшего депутата Госдумы задержали за мошенничество.
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Малиновская долгое время скрывала имя отца своего ребенка. По информации из открытых источников, сексапильная телеведущая родила мальчика 11 мая 2011 года в одной из клиник Смоленска.

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 Марина (Маша) Николаевна Малиновская (Садкова)

Марина (Маша) Николаевна Малиновская (Садкова) телеведущая

Своего наследника Мирона блондинка воспитывает в одиночестве. От любопытных журналистов звезда отбивалась общими фразами, мол, папой ребенка является некий чеченский бизнесмен.

Всезнающие папарацци выяснили, что у Маши была романтическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Как сообщает сайт Life.ru со ссылкой на паблик Mash, бывшего возлюбленного Малиновской задержали за мошенничество. Давитиашвили был в розыске несколько лет.

Денису из-за проблем с законом пришлось сменить в фамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты. Сотни миллионов задолжал он и партнерам по бизнесу. Бывшего парламентария от ЛДПР задержали в Ульяновске и перевели в Москву. На него завели уголовное дело.

К слову, около года назад Малиновская призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности. Секс-символ посетовала, что одна воспитывает сына и уже влезла в долги. Телеведущей даже пришлось закладывать ценности.

"Я брала кредит, я продавала украшения, но теперь мне нужна помощь. Я впервые обратилась за ней к бывшему мужу, просто позвонила и попросила купить у меня машину. Теперь он не берет трубку, сбрасывает", – пожаловалась журналистам Маша.

По словам телеведущей, в свидетельстве о рождении Мирона стоит фамилия отца. "Он сам настоял, чтобы мой ребенок был записан на него. За 4,5 года он ни разу не платил алименты, скрывался. И вот так поступил, когда я обратилась за помощью", – поделилась переживаниями мать-одиночка.

Автор: Елена Алешина10 июля 2017, 17:16
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