Нашелся пропавший отец ребенка Маши Малиновской
Малиновская долгое время скрывала имя отца своего ребенка. По информации из открытых источников, сексапильная телеведущая родила мальчика 11 мая 2011 года в одной из клиник Смоленска.
Своего наследника Мирона блондинка воспитывает в одиночестве. От любопытных журналистов звезда отбивалась общими фразами, мол, папой ребенка является некий чеченский бизнесмен.
Всезнающие папарацци выяснили, что у Маши была романтическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Как сообщает сайт Life.ru со ссылкой на паблик Mash, бывшего возлюбленного Малиновской задержали за мошенничество. Давитиашвили был в розыске несколько лет.
Денису из-за проблем с законом пришлось сменить в фамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты. Сотни миллионов задолжал он и партнерам по бизнесу. Бывшего парламентария от ЛДПР задержали в Ульяновске и перевели в Москву. На него завели уголовное дело.
К слову, около года назад Малиновская призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности. Секс-символ посетовала, что одна воспитывает сына и уже влезла в долги. Телеведущей даже пришлось закладывать ценности.
"Я брала кредит, я продавала украшения, но теперь мне нужна помощь. Я впервые обратилась за ней к бывшему мужу, просто позвонила и попросила купить у меня машину. Теперь он не берет трубку, сбрасывает", – пожаловалась журналистам Маша.
По словам телеведущей, в свидетельстве о рождении Мирона стоит фамилия отца. "Он сам настоял, чтобы мой ребенок был записан на него. За 4,5 года он ни разу не платил алименты, скрывался. И вот так поступил, когда я обратилась за помощью", – поделилась переживаниями мать-одиночка.
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