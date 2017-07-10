Маша Малиновская призналась в наркомании
"Решила каждый день учить и выкладывать по любимому стихотворению, читая его для вас. Читайте и слушайте стихи. Я литературный наркоман, и от этого не лечатся. А вот скверне и сплетням верит только планктон. Мои люди знают истину. Литература, любовь, дружба, преданность, верность, поступки, искренность, искусство. "Фауст" Гете. Читает Маша Малиновская", – подписала пост светская львица.
Незадолго до этого бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев намекнул в своем видеоблоге, что Дана Борисова – не единственная теледива, страдающая от наркозависимости. По его мнению, в российском шоу-бизнесе есть еще одна знаменитость, которой требуется незамедлительная помощь.
"Даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочет, ей очень нужна помощь", – сообщил Солнцев. Девушку нужно срочно положить в реабилитационную клинику, иначе "скоро мы все пойдем за ее гробом", уверен экс-участник телестройки.
Популярность настигла Малиновскую на канале "Муз-ТВ", где работала ее подруга. Она и сделала Маше пропуск на телецентр. После успешного кастинга девушка стала ведущей рейтинговых передач "10 sexy", "Фабрика звезд" и "Лучшая двадцатка", а также эротического реалити-шоу "Империя".
Позже Малиновская начала появляться в рейтингах глянцевых изданий. В 2005 году она попала в топ самых красивых женщин в мире по версии журнала FHM, заняла 23-ю позицию и обошла таких признанных красавиц, как Наталья Водянова, Анна Курникова и Памела Андерсон.
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