Маша Малиновская потеряла свою красоту

Маша Малиновская считалась одной из самых привлекательных ведущих отечественного телевидения. Однако блондинка давно пропала из эфиров, да и поклонники пришли к выводу, что Маша потеряла свою красоту.

О Маше Малиновской в последнее время мало что слышно. Некогда одна из самых сексапильных ведущих отечественного телевидения буквально пропала из виду. Эфиры на каналах телеблондинка сменила на диджей-сеты в различных клубах России, рекламу и фотосессии. Возможно, гастрольная жизнь не самым лучшим образом сказалась на Маше.

Свежие публикации Малиновской, которые она сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, ввергли ее многочисленных поклонников в уныние. По их мнению, Маша растеряла "всю свою красоту". Фанаты весьма недовольны внешностью Маши, о чем не преминули сообщить в комментариях.

На фотографии Малиновская запечатлена в черном наряде и солнцезащитных очках. Телеведущая дополнила образ браслетами и завила волосы. Ой Маша.... как вы изменились! лучшке снимите эти ужасные очки, они вас жутко старят(", "Что с лицом Маша ???", "Аля данатела ...😢" (подразумевается дизайнер Донателла Версаче. – Прим.ред.), "Ужасссс", "Что с Вами", "Что-то страшненькая стала (", "Рот как без зубов", "Малиновская, имя твоё не знаю даже, извини, удали это фото 😔", – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Май 21 2017 в 11:10 PDT

Не секрет, что Маша Малиновская перенесла несколько пластических операций. Однако мало кто знает, что изменить свою внешность блондинка мечтала еще со школы, где над ней издевались ребята. Они буквально доводили ее до слез. Невероятно, но факт: Маша страдала от множества комплексов. В подростковом возрасте она была изгоем и совсем не пользовалась популярностью у парней, что ее безмерно расстраивало. Злые одноклассники обзывали девушку гадким утенком и мухомором, потому что она была высокая и тощая.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Апр 19 2017 в 7:51 PDT

В итоге, Маша решила лечь под нож хирурга. Однако из-за неуверенности в себе телеведущая все время была недовольна результатами работы хирургов и неоднократно возвращалась в клинику. Одну только грудь она переделывала шесть раз. Сейчас Маша жалеет о том, что так сильно изменила свою внешность.