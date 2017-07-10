Малиновская разоблачила Солнцева и Шаляпина

Сексапильная телеведущая Маша Малиновская прокомментировала слова звезды "Дома-2" Рустама Солнцева о ее наркомании. Очищая свою репутацию, эффектная блондинка разоблачила шоумена и его друга Прохора Шаляпина.

Малиновская в очередной раз дала понять, что российский шоу-бизнес – клубок ядовитых змей. Каждый норовит покусать другого. Накануне Солнцев взорвал интернет сообщением о том, что Маша страдает от той же хвори, что и Дана Борисова. Мол, ее тоже пора спасать от наркозависимости.

Телеведущая заявила, что обвинениям Рустама верить нельзя. Он давно уже специализируется на поливании звезд грязью исключительно в целях самопиара. Малиновская заверила, что в ее жизни нет запрещенных препаратов.

"На основании слов Солнцева все подхватили эту волну и решили меня спасать! Солнцев решил попиариться за мой счет. Отвечать ему – позволить добиться того, на что он рассчитывает, – негодует оболганная и оскорбленная Маша. – Вы хотите, чтобы я в чем-то призналась? Я не употребляю наркотики, алкоголь, ничего запрещенного законом Российской Федерации!"

Телеведущая пока не планирует идти в суд с жалобой на болтливую звезду "Дома-2". "Знаете, говорят, не трогая ***, оно и не пахнет. Вот вы скажите, вы видели Дану Борисову на вечеринках в публичных местах в очень странном состоянии? Как она с бокалом вина идет и очень шатается? Таких видео очень много в интернете... У Кейт Мосс появились фото, где она нюхает кокаин", – рассказала Малиновская.

Красотка подчеркнула, что на нее подобный компромат сыскать невозможно. "Пускай Рустам Солнцев покажет мне хоть видео, фото или кого-то. Подавать в суд нужно на всех, кто распространил эту информацию, а их миллион. Собака лает, караван идет", – резонно заметила Маша.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Июл 9 2017 в 9:12 PDT

Телеведущая не имеет ни малейшего представления о том, откуда Рустам взял эту информацию о ее возможной зависимости. "Из воздуха и желания попиариться, – предположила звезда телевидения. – Его забыли. Он был участником "Дома-2", потом вел весьма посредственно программу "Ху из Ху", которая очень быстро закончилась ввиду того, что они в высшей степени нелицеприятно отзывались о звездах и хамили им в лицо в прямом эфире. Естественно, к ним ходить никто не стал и все, на этом программа закончилась. Ничего, кроме как поливать грязью и на этом пиариться Рустам не может".

Маша подчеркнула, что в ее благополучной жизни просто нет места для наркотиков. "У меня все прекрасно! – заверила Малиновская. – У меня две квартиры, которые находятся в моей собственности. Вы можете посмотреть в моем Instagram, как я выгляжу. Вы можете убедиться в том, что наркоманы так не выглядят".

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Июн 29 2017 в 12:57 PDT

Успешная и популярная телеведущая имеет квартиру в Москве (напротив МГУ) и в Одессе (рядом с морем, большая, 140 метров). "История про попрыгунью-стрекозу – не про меня! У меня все в порядке, у меня все прекрасно! – цитирует Машу сайт "Комсомольская правда". – У меня шикарные квартиры, у меня все в порядке с личной жизнью. На каком основании у меня могли появиться мысли о наркотиках? В какую компанию нужно попасть, чтобы стать той женщиной, о которой утверждает Рустам Солнцев? Он сам может быть наркоманом, мне кажется. Потому что он гол как сокол, ему делать больше нечего, как зарабатывать себе очки и баллы. Он как Прохор Шаляпин – ни один, ни другой никому не нужен".