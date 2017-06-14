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Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"

Рустам Солнцев (слева). Фото: dom2.ru
Хакеры слили в Сеть откровенные снимки бывшей звезды "Дома-2" Рустама Солнцева. Россияне шокированы бесстыдством экс-участника телестройки любви, который рассылал подобные "голые" фото своим подружкам.
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Неловко говорить, но, как оказалось, Солнцев забавлял себя на курортах тем, что снимал на телефон свои гениталии и отправлял приятельницам. Целую порцию изображений в жанре ню Рустам сделал на днях во время отдыха на острове Барбадос.

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Каким образом хакерам удалось украсть эти фотографии, остается загадкой. Подборка компромата на Солнцева появилась на сайте Super. По информации издания, в данный момент экс-участник "Дома-2" отдыхает на острове, а после отправится в Нью-Йорк. Рустаму в этом солнечном раю на Земле очень скучно, поэтому он и наснимал "обнаженных" фотографий.

Снимки моментально разошлись по всему интернету, и пользователи Сети уже выражают негативные эмоции по поводу поведения Солнцева. Некоторые предположили, что молодой человек ради пиара сам отправил эти кадры журналистам. Мол, публикация интимных изображений вновь сделает пострадавшую знаменитость, чья популярность угасла, героем передовиц таблоидов на день-другой.

Кому-то категорически не нравится тот факт, что люди в принципе делают снимки подобного содержания. Ну а кое-кто отметил, что "Дом-2" всегда славился порноактрисами, поэтому удивляться тут нечему.

К слову, недавно хакеры слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы, предназначавшийся, вероятно, мужу Алексею Чумакову, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Затем злоумышленники "раздели" и самого певца, выложив в интернет его "голые" фото.

Еще многие до сих пор не забыли порно-контент с телефонов Наташи Королевой и ее супруга Сергея Тарзана Глушко, украденный безжалостными и циничными хакерами. Певица долго потом судилась с корреспондентами, смаковавшими в статьях каждый снимок и видео.

Также пользователи интернета помнят селфи абсолютно голого Кержакова, которое он сделал в ванной для своей любимой женщины, а в итоге сверкнул своим достоинством на всю страну.

У иностранцев периодический слив в прессу таких фото знаменитостей и вовсе поставлен на конвейер. Некоторое время назад неизвестные опубликовали в Сети личные снимки десятка американских актрис, певиц и спортсменок, которые стали предметом бурного обсуждения в Интернете. Свои прелести невольно засветили "скромница" Эмма Уотсон, Аманда Сейфрид, невеста украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко Хайден Панеттьери, канадская певица Аврил Лавин, а также голливудские актрисы Эмма Стоун, Ванесса Хадженс, Мэри-Кейт Олсен и другие.

Автор: Елена Алешина14 июня 2017, 18:59
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Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

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