Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике

Звезда КВН, лицо комедийного шоу Stand Up Иван Абрамов дал большое интервью. Артист рассказал о личной жизни и работе, а также признался, что слова Вячеслава Малежика едва не свели его с ума.

Образ Ивана Абрамова сильно отличается от образа коллег – он создает впечатление интеллигентного тихого человека, не лишенного музыкального таланта (Иван играет на фортепиано и гитаре). "Я этот образ не выбирал. Это и есть я. Человек, который не изменяет своей жене, хотя очень хочет попробовать, но не может, поскольку потом этого не переживет. Я – который всю жизнь живет вот с этими вот пухлыми щеками", – отметил Абрамов.

Со сцены Иван откровенно рассказывает о том, что волнует общественность, однако, по его словам, он поднимает только те темы, которые интересны лично ему. К примеру, он прошел мимо феномена Дианы Шурыгиной. "Можно было бы придумать про это песню, выложить в Сеть, не дожидаясь съемок. Но эта тема банальна по своей сути. Людям нравятся фрики, не более того. Девочка ни в чем себя не проявила, зато стала популярной. Для этого, собственно, много лет назад и появился "Дом-2". Все то же самое. Ничего не меняется. Мне не хочется лишний раз пиарить человека, который этого не достоин", – заявил комик.

Публикация от @abramov_ivan Май 11 2017 в 11:25 PDT

Абрамов рассказал о том, как создает свои монологи. Он приходит в офис и выписывает на доске темы. которые хотел бы осветить. "Сейчас у меня написано следующее: "Что? Где? Когда?", "ненавижу НТВ", "Евровидение" без России, "рынок", "песня", "Спартак", "дочка" и "лилипутик", – признался Иван.

Появление последнего слова в списке Абрамов объяснил так: "На днях совершенно случайно услышал песню Малежика, в которой есть такие слова: "Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый". Я охренел, мягко говоря. Как будто меня до этого мой ангел хранитель оберегал от нее, а тут включил "Радио Дача"… Думал, с ума сойду!"

В своих выступлениях Иван часто затрагивает свою семью. Более того, на сольном выступлении он посвятил этой теме очень много времени. "Середина выступления полностью посвящена проблеме верности жене. Моему желанию попробовать что-то на стороне, но невозможности это сделать в связи с какими-то внутренними установками. Также я рассказал о проблеме зачатия нашей дочери (мы три года не могли забеременеть), о своей болезни, о том, как лечился, ходил к урологу на массаж простаты", – цитирует Ивана Абрамова "Телепрограмма".

Все свои шутки комик проверяет на жене, участнице команды КВН "Семь холмов" Эльвире Гисматуллиной. Он рассказал: "Она у меня в этом плане золотой человек. Никогда не позволяет себе резких и грубых высказываний. Если ей что-то не нравится, она просто чуть меньше улыбается. Эльвира не говорит: "Фу, г***о!" Она таких слов вообще не использует. Эльвира у меня мусульманка. Как правило, проверяю на жене те вещи, в которых не уверен. Прежде всего это связано с жесткостью. Уточняю, не смущает ли ее, что именно из моего щекастого тела доносится та или иная грубость".