Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике

Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть У звезды "Дома-2" опухоль мозга Фриске заболела после цирка с Шепелевым Гузеева о свадьбе дочки Дом-2

Выбор читателей

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Почему у Андрея Малахова нет детей
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
партнеры
Четверг 25 мая
Лента новостей
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельную опасность
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:30
Глава Пермского края встретился с местными бизнесменами
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
10:17
Новая идея Минфина грозит сокращением пенсии на треть
10:09
Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым
09:45
Женщин научились спасать от последствий климакса
09:42
Соцсеть "ВКонтакте" объединит выпускников
09:06
Украинка из "Дома-2" покупает жилье в Москве
09:03
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
09:01
На севере Москвы пьяного 17-летнего юношу ранили ножом
09:00
Маликов из-за едкой критики решился на отчаянный шаг
08:52
Киев придумал новый способ насолить россиянам
08:45
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
08:40
С подземной парковки на западе Москвы угнали Lexus за 6,6 млн
08:36
Маликов с женой повеселились на публике
08:31
В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты
08:16
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку
08:08
В Подмосковье легковушка влетела в фуру
07:55
Подольская выдвинула ультиматум Преснякову
23:16
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:34
Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:08
Впечатляющие виды строительства Крымского моста
21:04
Экстремал разбился в Подмосковье
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:57
Бесполезные лекарства от простуды
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:41
Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми
20:35
Легендарный советский певец борется с раком в США
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:03
Назван любимый министр россиян
20:02
Заключенному пытались передать телефон с помощью иконы (видео)
19:38
Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом
19:34
Дождь парализовал движение в Москве
19:31
В Европе растет число политических единомышленников России
19:03
Российские школьники удивили мир на конкурсе Intel ISEF
18:58
Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами (видео)
18:52
Валентина Талызина: Это боль и ужас
18:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
18:29
Турецкий рассказал о поющем Путине
18:21
Папа обрадовал скорбную Меланью
18:20
Госдума приняла в первом чтении лесную амнистию
18:12
Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"
18:11
Яковлеву прогнали домой после скандала на границе
18:03
Из небоскреба "Федерация" в Москва-Сити эвакуировали людей
17:58
В диетическую колу добавляют яд для мух
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:49
Пешеход убил облившего его грязью водителя
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:19
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
17:05
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Шоу-бизнес

Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике

Иван Абрамов. Фото: tnt-online.ru
Звезда КВН, лицо комедийного шоу Stand Up Иван Абрамов дал большое интервью. Артист рассказал о личной жизни и работе, а также признался, что слова Вячеслава Малежика едва не свели его с ума.
прочитано 927 раз

Образ Ивана Абрамова сильно отличается от образа коллег – он создает впечатление интеллигентного тихого человека, не лишенного музыкального таланта (Иван играет на фортепиано и гитаре). "Я этот образ не выбирал. Это и есть я. Человек, который не изменяет своей жене, хотя очень хочет попробовать, но не может, поскольку потом этого не переживет. Я – который всю жизнь живет вот с этими вот пухлыми щеками", – отметил Абрамов.

ПО ТЕМЕ

В семье известного комика страшное горе

Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой

Петросян устроил потоп в центре Москвы

Со сцены Иван откровенно рассказывает о том, что волнует общественность, однако, по его словам, он поднимает только те темы, которые интересны лично ему. К примеру, он прошел мимо феномена Дианы Шурыгиной. "Можно было бы придумать про это песню, выложить в Сеть, не дожидаясь съемок. Но эта тема банальна по своей сути. Людям нравятся фрики, не более того. Девочка ни в чем себя не проявила, зато стала популярной. Для этого, собственно, много лет назад и появился "Дом-2". Все то же самое. Ничего не меняется. Мне не хочется лишний раз пиарить человека, который этого не достоин", – заявил комик.

Публикация от @abramov_ivan

Абрамов рассказал о том, как создает свои монологи. Он приходит в офис и выписывает на доске темы. которые хотел бы осветить. "Сейчас у меня написано следующее: "Что? Где? Когда?", "ненавижу НТВ", "Евровидение" без России, "рынок", "песня", "Спартак", "дочка" и "лилипутик", – признался Иван.

Появление последнего слова в списке Абрамов объяснил так: "На днях совершенно случайно услышал песню Малежика, в которой есть такие слова: "Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый". Я охренел, мягко говоря. Как будто меня до этого мой ангел хранитель оберегал от нее, а тут включил "Радио Дача"… Думал, с ума сойду!"

В своих выступлениях Иван часто затрагивает свою семью. Более того, на сольном выступлении он посвятил этой теме очень много времени. "Середина выступления полностью посвящена проблеме верности жене. Моему желанию попробовать что-то на стороне, но невозможности это сделать в связи с какими-то внутренними установками. Также я рассказал о проблеме зачатия нашей дочери (мы три года не могли забеременеть), о своей болезни, о том, как лечился, ходил к урологу на массаж простаты", – цитирует Ивана Абрамова "Телепрограмма".

Все свои шутки комик проверяет на жене, участнице команды КВН "Семь холмов" Эльвире Гисматуллиной. Он рассказал: "Она у меня в этом плане золотой человек. Никогда не позволяет себе резких и грубых высказываний. Если ей что-то не нравится, она просто чуть меньше улыбается. Эльвира не говорит: "Фу, г***о!" Она таких слов вообще не использует. Эльвира у меня мусульманка. Как правило, проверяю на жене те вещи, в которых не уверен. Прежде всего это связано с жесткостью. Уточняю, не смущает ли ее, что именно из моего щекастого тела доносится та или иная грубость".

Автор: Наталья Аряева25 мая 2017, 15:24

комментарии

Политика

Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
Порошенко исполнил мечту Януковича
Киев придумал новый способ насолить россиянам
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Шоу-бизнес

Егор Крид извинился перед избитой девушкой
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
Боня отдыхает во Франции с уголовником

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд

Актриса явилась на красную дорожку в Каннах без белья
Шоу-бизнес

Боня отдыхает во Франции с уголовником

Известная модель не перестает удивлять поклонников

Политика

Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев

Президенту Украины припомнили его грешки
Общество

Елизавета II оказалась в больнице после теракта

Королева навестила пострадавших при взрыве детей

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
Маликов с женой повеселились на публике
Папа обрадовал скорбную Меланью

Спорт

Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru