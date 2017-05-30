Задержанного из-за "Гамлета" мальчика ждет слава Шурыгиной

Юный чтец получил мощный пиар после громкого скандала с попрошайничеством. Его даже пригласили в Кремль.

Мы живем в эпоху новых героев. Главные музыкальные награды в стране получает ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Самое дорогое время в вечернем телеэфире отдается программам о наркозависимой Борисовой и дважды изнасилованной Шурыгиной. А задержанный за попрошайничество на Арбате девятилетний Оскар Скавронски скоро наверняка станет зарабатывать на концертах и корпоративах.

Первые шаги к славе уже сделаны. Оскар стал звездой интернета, где его называют "арбатским принцем". А сегодня он появится в Кремле. Там дают музыкальный спектакль "Счастье", и участвующий в постановке актер Алексей Лемар пригласил Оскара.

Лемар известен по роли Гоши в сериале "Универ". Актер решил приободрить арбатского чтеца. "Мне хочется поддержать юного артиста, чтобы он знал, что талантливые люди должны быть поддержаны обществом, – заявил Лемар Dni.Ru. – Возможно, Оскар сегодня в Кремле прочитает свои стихи, если сам захочет. Но важно и то, что в этот вечер будут выступать Тамара Гвердцители, Дживан Гаспарян, Алексей Гоман, и юный чтец сможет встретиться с ними и погрузиться в культурную атмосферу".





Не исключено, что после этой шумихи мальчика сделают героем "Пусть говорят", пригласят сниматься в шоу талантливых детей "Лучше всех" на Первом канале. А там наверняка повалят и другие предложения.

Напомним, что московские полицейские задержали Оскара за то, что тот якобы занимался попрошайничеством на Арбате, читая "Гамлета". Отец ребенка безработный Илья Скавронски сообщил, что его супруга и сын просто гуляли по Арбату, а полицейские применили грубую силу к мальчику и увезли в околоток. На мужчину составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.





В дело вмешался председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Громкая история дошла до самого Владимира Путина.