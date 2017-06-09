Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова

Татьяна Овсиенко и ее возлюбленный Александр Меркулов, недавно выпущенный из тюрьмы, устроили помолвку в студии у Андрея Малахова. Исполнитель Рома Жуков снял на видео трогательный момент и поделился с подписчиками в Instagram.

Теперь Татьяна официально считается невестой Александра. Бизнесмен, отсидевший шесть лет в заточении, встал на одно колено перед своей возлюбленной, хранившей ему верность, проливавшей горькие слезы и ждавшей его из тюрьмы. Овсиенко встречала вернувшегося на свободу возлюбленного у ворот. Причем, раскупоривая шампанское, умудрилась угодить ему в глаз. Но сейчас не об этом.

Воссоединившиеся влюбленные стали главными звездами шоу Андрея Малахова "Сегодня вечером". На съемках передачи, которая выйдет в эфир в субботу 10 июня, Меркулов вручил своей любимой женщине кольцо и расцеловал ее под громогласные крики "Горько!" обрадованных зрителей в студии.

Этот памятный момент снял на телефон певец Рома Жуков, участвовавший в съемках шоу. На видео можно заметить и Андрея Малахова, завороженно наблюдающего за женихом и невестой. Александр одет в классический черный костюм, Татьяна – в белоснежный наряд. Прямо хоть сейчас в ЗАГС.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) Июн 8 2017 в 10:58 PDT

"Танечке Овсиенко сделали предложение прямо на программе у Малахова....смотрим эфир в эту субботу", – прокомментировал видео растроганный Рома Жуков. Подписчики исполнителя принялись умиляться и радоваться за артистку, которая наконец-то обрела долгожданное женское счастье, о котором пела много лет назад. "Как здорово))))🙏💖💗💕", "Очень рада!!!💋💞💋💋", "Выстраданное счастье!💋 пусть все у них будет хорошо💐", – от всего сердца пожелали Овсиенко и Меркулову пользователи Сети.

К слову, ранее Александр дал интервью, в котором поделился своими планами на будущее. "Главное – это любовь. Есть две даты – 15 августа и 22 октября. Танин день рождения и мой. Венчаться и жениться", – сообщил Меркулов.

По словам жениха, он уже звал замуж Татьяну. "Предложение дважды делал – и у мамы благословения просил, и на колено становился. Хочется красивый праздник, белое платье", – признался будущий муж певицы.

Задумались влюбленные и о детях. Меркулов предложил воспользоваться услугами суррогатной матери. "Мне хочется, чтобы в моем ребенке текла наша с Таней кровь", – объяснил он. Овсиенко в данный момент готовится пройти все необходимые обследования.