Овсиенко обвенчается с женихом после выхода из тюрьмы

В личной жизни популярной певицы Татьяны Овсиенко грядут большие перемены. Из тюрьмы в скором времени должен выйти возлюбленный исполнительницы Александр Меркулов, с которым она планирует обвенчаться.

По информации СМИ, избранник звезды 90-х может покинуть темницу уже в первых числах апреля. Татьяна с большим нетерпением ждет Александра и даже собирается связать с ним судьбу в начале лета. А пока же ей остается набраться терпения.

Жениха Овсиенко в августе 2016 года приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. "Так как три с половиной года в процессе рассмотрения дела Александр Меркулов находился в СИЗО, то ему осталось еще полгода провести в Матросской тишине", – сообщил журналистам адвокат Валерий Бабкович.

Однако освобождение Александра может быть отложено из-за новых обстоятельств. "В апреле, по всей видимости, Меркулов выйдет на свободу. Но у нас еще не назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы остальных подсудимых, а без этого судебного решения речи об освобождении быть не может, потому что приговор не вступил в законную силу", – цитирует Бабковича сайт Teleprogramma.pro.

По словам адвоката, приговор вступает в силу после вынесения решения судом апелляционной инстанции. "В нашем случае это – Верховный суд. Поэтому мы все привязаны к этому решению", – отметил Валерий. Дата заседания еще не известна. "Думаю, что в конце марта дело примут к производству и тогда станет известно о дате", – резюмировал адвокат.

Журналисты выяснили, что 50-летняя Овсиенко беззаветно любит своего жениха и взяла на себя все расходы по оплате услуг юристов. Она регулярно навещает возлюбленного в тюрьме, радуя его подарками. Чтобы оставаться на плаву, исполнительница выступает с концертами.

Татьяна влюбилась без памяти в Александра, когда он еще был женат, а она – замужем. Расставшись с супругом после 15 лет брака, певица ушла с головой в новый роман. Овсиенко и Меркулов объездили вместе немало стран. Он щедро ее одаривал. Один из самых ценных презентов – квартира в Ялте, в которой жили влюбленные. "Я понимала, что у него жена, двое детей и так нельзя…. но не могла остановиться", – объяснила как-то раз в интервью звезда.

Напомним, жених Татьяны и его сообщники признаны виновными в покушении на бизнесмена Сергея Васильева. За организацию преступления все получили разные сроки (23, 20 и 10 лет), которые сейчас обжалуют. Летом 2014 года Александра признали невиновным. Из зала суда он переехал в московскую квартиру Овсиенко, после чего оформил развод с женой. Но затем внезапно Верховный суд отменил оправдательный приговор присяжных, дело пересмотрели и вынесли обвинительный приговор. Так сожитель певицы оказался за решеткой.