Баталов встретил свою победу в больнице

Алексей Баталов выиграл борьбу с ювелиром, который незаконно построил на участке артиста баню. Однако находящийся в больнице уже пять месяцев актер равнодушен к долгожданной победе.

Баню из красного кирпича на даче Алексея Баталова в ДСК "Мичуринец" рядом с писательским поселком Переделкино построил сосед актера, ювелир Вадим Эльгарт. Несколько лет актер вел борьбу с соседом, который незаконно не только возвел постройку, но и отписал себе часть земли.

Наконец Щербинский суд Москвы вынес постановление о сносе бани, однако когда журналисты связались с Алексеем Баталовым, чтобы поздравить его с победой, тот был нерадостен. "Мне уже все равно. Слишком много сил на это было потрачено", – цитирует легендарного актера сайт "Комсомольская правда".

Вот уже пять месяцев Баталов находится в больнице. В январе 2016 года у себя дома он упал и сломал шейку бедра. 13 февраля его отвезли в больницу на операцию. С того дня перед его глазами одни больничные стены. Иногда его вывозят на прогулку. Круглосуточно рядом с ним друг Владимир Иванов. Регулярно к артисту ездят жена Гитана и дочь Мария, страдающая ДЦП.

На днях с Баталовым случилось новое несчастье – он повредил вторую ногу. "Алеша – очень хороший человек. Не может быть, чтобы все закончилось так несправедливо", – заявила журналистам супруга артиста. В настоящее время семья Баталова ждет, когда решение суда вступит в законную силу.

Отметим, что на беду актера отреагировали в органах власти. Несколько месяцев назад Баталов написал письмо мэру Сергею Собянину с просьбой помочь решить вопрос о сносе незаконно построенного на его участке объекта. После публикаций в СМИ подключился Владимир Жириновский и ЛДПР. И общими усилиями все-таки удалось довести дело до конца, хотя противная сторона в месячный срок может решение обжаловать.