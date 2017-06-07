Родившая Милана Кержакова снялась в бикини

Жена футболиста Александра Кержакова Милана, родившая в апреле первенца, отправилась отдыхать на Мальдивы. Светловолосая красотка, быстро вернувшая былые формы, радует друзей в соцсетях снимками в бикини.

Супруга спортсмена остро нуждалась в отдыхе. Буквально на днях новоиспеченная мать посетовала в Instagram, что после организации крупного благотворительного аукциона с участием звезд шоу-бизнеса она осталась без сил.

"Выпала целиком из жизни – причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, видимо, как справедливо, в свое время, говорил мой папа: "каждому дается испытаний ровно по силам." На том моменте силы мои, вероятно, закончились", – сообщила Милана.

Уставшей жене футболиста потребовалась срочная перезагрузка. За свежими впечатлениями, благотворно влияющими на психику и настроение, Кержакова отправилась в любимое место знаменитостей – на райские Мальдивы.

Там Милана наслаждается идеально прозрачной водой, жарким солнцем, чистейшим воздухом и отсутствием зевак. Заодно супруга футболиста делает фото в бикини на радость своим поклонникам и друзьям.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 7 2017 в 12:45 PDT

За два месяца, прошедших с родов, Милане удалось восстановить фигуру. Талия у девушки, как и прежде, осиная, а вот бюст – просто на зависть всем. Восхищенные пользователи Сети засыпали эффектную блондинку комплиментами.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 6 2017 в 11:52 PDT

"Красотка", "Вы уже такая стройняшка", "Какая красотка!!!!! Нимфа в раю!!!", "Милана, вы уже в такой восхитительной форме??? Просто красавица!!!" – восторгаются комментаторы. К ним вскоре присоединилась подруга Кержаковой Юлия Барановская. "Пости побольше )))))) Мне очень нравится))))", – похвалила Милану телеведущая. "Принято))", – ответила ей хозяйка аккаунта.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 5 2017 в 6:27 PDT

Другие пользователи Сети полюбопытствовали, с кем сейчас маленький сын Кержаковых. "Малыш с вами?", "А сыночек где?" – поинтересовались неравнодушные, но ответа пока не получили.

Напомним, в последнее время в жизни Миланы случились глобальные перемены. 10 апреля супруга футболиста впервые стала матерью. Едва придя в себя после родов, Кержакова поделилась с многочисленными подписчиками портретом сына. Как оказалось, в столь ответственный момент рядом с Миланой оказался ее муж Александр. На снимке счастливый спортсмен держит на руках новорожденного. "Жизнь❤️Получился прикольный 😂😎" – подписала милое фото Милана.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 10 2017 в 6:09 PDT

Столь счастливое событие в семье случилось практически сразу после того, как Кержакова потеряла отца Вадима Тюльпанова. 52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.