Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
Забирать Милану Кержакову из роддома приехала целая делегация. Помимо мужа-футболиста, посмотреть на маму и новорожденного малыша приехали родные и близкие семейной пары.
Кержаковы рассказали, как назвали ребенка. Мальчику дали имя Артем, передает "Стархит". Родные, встречавшие Милану и новорожденного, одобрили это решение.
Отметим, что Милана и Александр не скрывали радости по поводу рождения сына в социальный сетях. И футболист, и его жена публиковали фотографии с новорожденным, а их подписчики не скупились на восторженные комментарии.
"Спасибо за ваши пожелания, у нас все хорошо", – так отреагировала Милана на вопросы о самочувствии в социальной сети. Кроме того, Кержакова попросила подписчиков подсказать хорошего фотографа – по всей видимости, пара готовится к первой фотосессии Артема.
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