Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына

Российский футболист Александр Кержаков забрал из роддома жену Милану и новорожденного сына. Пара рассказала, как они решили назвать ребенка.

Забирать Милану Кержакову из роддома приехала целая делегация. Помимо мужа-футболиста, посмотреть на маму и новорожденного малыша приехали родные и близкие семейной пары.

Кержаковы рассказали, как назвали ребенка. Мальчику дали имя Артем, передает "Стархит". Родные, встречавшие Милану и новорожденного, одобрили это решение.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 13 2017 в 9:27 PDT

Отметим, что Милана и Александр не скрывали радости по поводу рождения сына в социальный сетях. И футболист, и его жена публиковали фотографии с новорожденным, а их подписчики не скупились на восторженные комментарии.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Апр 9 2017 в 11:03 PDT

"Спасибо за ваши пожелания, у нас все хорошо", – так отреагировала Милана на вопросы о самочувствии в социальной сети. Кроме того, Кержакова попросила подписчиков подсказать хорошего фотографа – по всей видимости, пара готовится к первой фотосессии Артема.