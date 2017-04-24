42-летняя Довлатова сразу после родов снялась в бикини
Алла давно уже увлекается йогой. Она ходила на занятия и принимала удивительные позы до самых родов. Вероятно, именно этим полезным хобби можно объяснить то, как быстро Довлатова восстанавливается после не самого легкого испытания в жизни женщины. К тому же, радиоведущей делали кесарево.
Энергичная, неугомонная артистка посетовала, что после родов ей пока нельзя посещать бассейн. "И я от этого страдаю! Я так люблю воду! А тут нашла замену бассейну! Душ Шарко! Кайф!", – поделилась в Instagram новоиспеченная мать, в качестве иллюстрации опубликовав свое актуальное фото в бикини.
Довлатова призналась, что, едва став матерью, она занялась своим питанием, чтобы скинуть лишние кило. "Я решила попробовать на себе новую программу для похудения. В составе программы курс корректирующих массажей, душ Шарко, посещение хамама, инфракрасной сауны и липолитические коктейли, расщепляющие жировые клетки", – перечислила Алла.
И все же ей приходится себя ограничивать. "Конечно, я делаю пока эту программу усеченно! Без Хамама, инфракрасной сауны и липолитиков, да и живот мы оберегаем от массажа и шарко, но мне кажется эффект уже есть, хоть я сделала пока одну процедуру", – похвасталась подтянутой фигурой и аппетитными формами Довлатова.
Напомним, радиоведущая родила своему супругу, подполковнику полиции Алексею Бороде, девочку. Она стала четвертым ребенком Довлатовой. В первом браке у Аллы родились сын Павел и дочь Дарья. Когда артистка вышла замуж во второй раз за Бороду, на свет появилась дочь Александра. Когда Довлатова рассказала своим отпрыскам, что ждет четвертого малыша, те очень обрадовались.
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