Жена Кержакова родила после смерти отца

Мать сдала Шурыгину в больницу Отец Диброва умер после ранений Шейк появилась на публике после родов Верник показал новое лицо Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
21:07
Визит британских политиков в Крым разозлил Киев
21:05
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
20:45
Стейси Лавджой показала в Москве "частицы смеха"
20:11
Пробки парализовали движение в Москве
19:57
Пенсионеров защитят от мошенников
19:46
iPhone 7 обогнал по мощности Samsung Galaxy S8
19:41
Задержаны устроившие стрельбу на АЗС в Подмосковье
19:18
Наука разгадала тайну кошмарных снов
19:15
Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве
18:59
В Домодедово аварийно сел А319
18:43
Олень набросился на автомобилиста (видео)
18:29
Оптимисты благополучнее и здоровее нытиков
18:29
"ЕР" предлагает давать жителям хрущевок квартиры с отделкой
18:27
Роспотребнадзор опроверг сокращение ассортимента в магазинах
18:25
При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека
18:03
Самый популярный наркотик вызывает слепоту
17:42
На Ярославском вокзале поезд насмерть сбил мужчину
17:26
Как будут выглядеть новые Lada
17:15
Откуда цитата "Скучно, девочки"
17:06
Госсекретарь США прилетел в Москву
16:57
Пулитцеровскую премию получил роман "Подземная железная дорога"
16:55
Сколько стоит пасхальный стол
16:50
Москвичи стали дольше жить
16:35
В столице мужчина месяц пытал и насиловал 20-летнюю девушку
16:23
Путин о действиях Трампа: Скучно, девочки
16:14
Лондон побоялся отпускать неуправляемого Джонсона к Лаврову
16:05
На Москву надвигается шторм
16:04
Оральный секс может вызвать рак
16:01
Депутаты отказались от перерывов для разбора "законодательных завалов"
15:47
Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака
15:41
К Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами
15:34
Зрители выкупают ложи на балаган по 80 тысяч
15:30
Во сколько обойдется снос пятиэтажек
15:30
У полковника Захарченко нашли новые богатства
15:21
Украину признали самой коррумпированной страной
15:18
На переходе в Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка
15:11
Из автомобиля на ходу выпал ребенок (видео)
15:07
15 самых интересных фактов о Пасхе
15:01
Италия сплясала под дудку Украины
14:57
Подозреваемый спрятался от полиции под одеялом
14:37
Как гранты поддеживают волонтерство
14:37
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
14:35
Неожиданный финал сериала "Остаться в живых"
14:32
В Москве задержали мать 13 детей Светлану Дель
14:23
Киев хочет расплатиться с Москвой за газ Тимошенко
14:17
В оттоке мигрантов увидели угрозу для России
14:14
Минобороны сообщило о гибели двух военных в Сирии
14:12
Американка изнасиловала и ограбила таксиста
13:53
Грымов мечтает повысить грамотность россиян
13:38
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
13:10
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
13:09
Мнение: Mazda 3 – доступный седан для города
13:07
Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче
13:07
Казаченко перепутал адреса невесты и любовницы
13:03
Кончаловский высказался о рождении сына
12:57
В Берлине эвакуируют аэропорт
12:49
Злобный водитель разбил молотком машину обидчика (видео)
12:44
Кремль отказался говорить об отношениях в семье Трампа
12:34
В метро Петербурга нашли подозрительный предмет
12:27
В Петербурге коллектор угрожал взорвать дом должника
12:23
Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам
12:17
Первое фото Анны Седоковой из роддома
12:12
Павла Деревянко выгнали из-за хулиганства
12:11
Раненого прохожего бросили в центре Москвы
12:09
Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии
12:05
Тиллерсон везет в Москву ультиматум Трампа
11:49
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
11:43
Россиян предупредили о новых терактах
11:34
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
11:26
Регионы ощущают пользу от "Платона"
11:23
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
11:22
Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
11:09
В Турции прогремел мощный взрыв
11:00
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:37
У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое
10:28
Москвичам пообещали потепление до 17 градусов
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
10:04
В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
09:55
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:19
Трамп выгнал на улицу толпу красоток
09:18
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены неожиданные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:34
Россиянам пообещали существенный рост зарплат
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
22:04
Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
Шоу-бизнес

Жена Кержакова родила после смерти отца

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Известный футболист Александр Кержаков сообщил счастливую весть. Его супруга Милана родила первенца.

Продолжение: Жена Кержакова показала новорожденного малыша
прочитано 15921 раз

В семье Александра и Миланы Кержаковых долгожданное пополнение. Милана подарила известному футболисту сына. радостной вестью поделился сам спортсмен на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Кержаков опубликовал фотографию, на которой заснят держащим на руках новорожденного. "Спасибо за сына любимая!" – подписал снимок счастливый футболист.

ПО ТЕМЕ

Кержаков волновался сильнее жены на панихиде по Тюльпанову

Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян

Рынска поиздевалась над покойным тестем Кержакова

Отметим, что Милана родила первенца вскоре после того, как потеряла отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Супруга футболиста нашла в себе силы высказаться о горе, постигшем ее семью. По словам Миланы, он очень ждал внука и хотел принимать участие в его воспитании. "Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет", – написала она в своем аккаунте в Instagram.

У Миланы с отцом были прекрасные отношения. "Он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам", – отметила жена Кержакова. Девушка сообщила, что ее отец любил Александра Кержакова, несмотря на проблемы, которые неизбежно возникали в семье. "Выслушивая мои недовольства,всегда говорил: "Не ,ну в целом он мужик-то нормальный!" – пишет супруга спортсмена.

52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

Отметим, что для Миланы рожденный сын является первенцем, а для Александра – вторым. В 2013 году гражданская супруга Екатерина Сафронова подарила ему наследника Игоря. В 2014 году Кержаков лишил ее родительских прав, обвинив в употреблении наркотиков. Теперь малыша воспитывает Милана.

Автор: Наталья Аряева10 апреля 2017, 09:21

комментарии

Политика

Визит британских политиков в Крым разозлил Киев
Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве
Путин о действиях Трампа: Скучно, девочки
Лондон побоялся отпускать неуправляемого Джонсона к Лаврову

Шоу-бизнес

Украину высмеяли за "кокошник" вместо сцены для "Евровидения"
Как солистка "ВИА Гры" похудела на 35 килограммов
Шурыгиной грозит смертельная опасность
В семье Алферовой и Бероева пополнение

Проишествия

Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)

Lifestyle

Откуда цитата "Скучно, девочки"
Пулитцеровскую премию получил роман "Подземная железная дорога"
Зрители выкупают ложи на балаган по 80 тысяч
Неожиданный финал сериала "Остаться в живых"
Шоу-бизнес

Ирина Шейк появилась на публике после родов

Репортеры узнали, кого родила известная модель
Шоу-бизнес

Отец Дмитрия Диброва умер после ранений

Телеведущий рассказал о своем детстве
Шоу-бизнес

Кончаловский высказался о рождении сына

Популярный режиссер прокомментировал информацию
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Самойлова подложила Украине свинью

Известный музыкальный критик высказался о "Евровидении"

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru