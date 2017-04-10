Жена Кержакова родила после смерти отца

Известный футболист Александр Кержаков сообщил счастливую весть. Его супруга Милана родила первенца.

В семье Александра и Миланы Кержаковых долгожданное пополнение. Милана подарила известному футболисту сына. радостной вестью поделился сам спортсмен на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Кержаков опубликовал фотографию, на которой заснят держащим на руках новорожденного. "Спасибо за сына любимая!" – подписал снимок счастливый футболист.

Отметим, что Милана родила первенца вскоре после того, как потеряла отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Супруга футболиста нашла в себе силы высказаться о горе, постигшем ее семью. По словам Миланы, он очень ждал внука и хотел принимать участие в его воспитании. "Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет", – написала она в своем аккаунте в Instagram.

У Миланы с отцом были прекрасные отношения. "Он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам", – отметила жена Кержакова. Девушка сообщила, что ее отец любил Александра Кержакова, несмотря на проблемы, которые неизбежно возникали в семье. "Выслушивая мои недовольства,всегда говорил: "Не ,ну в целом он мужик-то нормальный!" – пишет супруга спортсмена.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Апр 9 2017 в 11:03 PDT

52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

Отметим, что для Миланы рожденный сын является первенцем, а для Александра – вторым. В 2013 году гражданская супруга Екатерина Сафронова подарила ему наследника Игоря. В 2014 году Кержаков лишил ее родительских прав, обвинив в употреблении наркотиков. Теперь малыша воспитывает Милана.