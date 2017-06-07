Внуки Шукшиной называют Алибасова дедом

Актриса рассказала о взаимоотношениях с продюсером. Им удалось сохранить дружбу даже после разрыва.

Бари Алибасов был женат пять раз. Но, по признанию продюсера, такой душевной близости, доверия и искренности, как с Лидией Федосеевой-Шукшиной, у него не было ни с кем ни до, ни после. В далеком 1994 году СМИ писали, что актриса и Алибасов живут гражданским браком. Но отношения эксцентричного руководителя группы "На-На" и народной артистки РСФСР многим казались странными.

Тем не менее они были вместе четыре года. И сохранили очень теплые отношения даже после того, как разошлись. А внуки актрисы и вовсе считают Алибасова свои дедом. Об этом Федосеева-Шукшина рассказала Dni.Ru на юбилее продюсера, куда была приглашена в качестве дорогого гостя.

"Помню, моя дочь Маша пригласила нас с Бари в гости, – вспомнила артистка. – Мы замечательно поужинали, собрались уходить, как вдруг кто-то из моих маленьких замечательных внучат – я близнецов Фому и Фоку до сих пор путаю – говорит: "Бари, мы хотим тебя считать своим дедушкой, потому что родных дедушек у нас нет (Василий Шукшин умер еще в 1974 году. – Прим. ред.)". Бари рассмеялся: "Называй меня просто Бари". А внук твердит: "Можно все-таки ты будешь дедушкой?" С тех пор так и повелось в семье".

Девятилетние Фома и Фока пришли на праздник к Алибасову вместе с бабушкой. "С днем рождения, мы тебя очень любим!" – сказали они в микрофон. А продюсер обнял ребят и стал хвастаться перед гостями: "Посмотрите, как они на меня похожи!"