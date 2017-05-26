На Бари Алибасова завели уголовное дело

Продюсер поплатился за незаконную продажу билетов. Родители едва спасли его от тюрьмы.

Благодаря таланту менеджера и пиарщика Бари Алибасова на российской эстраде появились такие популярные группы, как "Интеграл" и "На-На". Он всегда чутко реагировал на запросы зрителей. А те, в свою очередь, с радостью несли ему кровно заработанные рубли – покупали билеты.

"Мой первый ансамбль отправился с концертами, когда мы учились в 8-м классе, – вспоминает Алибасов. – Я сколотил команду из одноклассников, и мы ездили по окрестным поселкам – читали стихи, танцевали, ставили миниатюры по Гоголю. Спустя пару лет стали играть музыку. На концерты мы продавали билеты: я взял плакат с лозунгом "Соберем урожай!", разрезал его на маленькие кусочки, за каждый кусочек брал по 50 копеек. Когда зал заполнялся, шел на сцену, садился за ударную установку и пел – солистом в нашей группе тоже был".

Но лавочка едва не закрылась – Бари своей бурной деятельностью привлек внимание соответствующих органов. И его едва не арестовали за незаконную предпринимательскую деятельность! Ведь в ту пору монопольное право на проведение музыкальных выступлений принадлежало Госконцерту.

"Много раз меня пытались посадить в тюрьму, – уверяет продюсер. – Но я ничего не мог с собой поделать: я хотел заниматься музыкой и зарабатывать на этом деньги. Тем более что я видел, какой ажиотаж у публики вызывали наши выступления. В Семипалатинске, в зооветеринарном институте, люди на люстрах висели. Когда мы вернулись с гастролей, меня вызвали в райком комсомола и завели уголовное дело за продажу билетов. Маме с папой каким-то чудом удалось меня отмазать".

