Красные штаны Алибасова довели пенсионерку до исступления

Старушка визжала и ползала от возбуждения по полу. А знаменитый продюсер время от времени на нее падал.

Бари Алибасов готовится отметить 70-летие. Но, как говорится, есть еще порох в пороховницах. На своей странице в социальной сети Алибасов опубликовал смешное видео, на котором резвится с немолодой дамой. Наверное, пенсионерка так возбудилась из-за упоительно красных штанов Бари или кокетливого розового галстука.

Старушка дергала основателя группы "На-На" за пиджак, сваливала Бари на себя, смеялась и рассказывала, как когда-то выходила замуж. А он пытался от нее убежать, но все время падал. "Поклоннице Алибасова явно требуется экзорцист. Подскажите телефончик Киану Ривза", – подписал ролик продюсер.

Публикация от Бари Алибасов и группа НА-НА (@alibasov_nana) Апр 24 2017 в 2:32 PDT

Фанаты в восторге от увиденного и комментирую видео: "Бари Каримович, вы сделали мой день", "Это вам не анорексичные малолетки, которых соплей перешибить можно. А старая гвардия и Бари на скаку остановит, и сбежать просто так не даст", "Решил зажать даму, а она не из робкого десятка, не растерялась и взяла быка за рога".

Нужно отметить, что Бари – знатный провокатор. Первый музыкальный коллектив под названием "Интеграл" он организовал еще в 1966 году. Под руководством Алибасова группа просуществовала 22 года, за это время она экспериментировала со многими музыкальными стилями: от рок-н-ролла до психоделик-андеграунда, от фьюжн до кантри и блюза. Но удивляет Бари не только искусством, но и личной жизнью. Все обсуждают его любовниц, золотые унитазы, яркие костюмы.