Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Накануне круглой даты Бари Алибасов дал откровенное интервью. Продюсер группы "На-На" рассказал о романе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Завтра, 6 июня, Бари Алибасов отмечает юбилей. Продюсеру группы "На-На" исполнится 70 лет. В честь круглой даты Бари дал большое интервью. Известный своими многочисленными любовными и дружескими связями Алибасов рассказал о главной женщине в своей жизни – актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Как бы ни любил женщину, я охладеваю к ней даже скорее, чем мне бы того хотелось. Самые длительные не по количеству вместе прожитых лет, а по эмоциональной насыщенности отношения были у меня с Лидией Федосеевой-Шукшиной", – признался продюсер, который на протяжении четырех лет состоял в гражданском браке с артисткой.

Они познакомились в Доме кино на вручении премии "Ника". По просьбе знакомого Бари подвез Лидию до дома. "Помню, что я был просто ошеломлен... как бы это поточнее сказать... ее человечностью, что ли. Сразу же невыносимо сильно захотелось быть рядом с ней. Раньше с одной женщиной я мог находиться не дольше нескольких месяцев, с ней же я желал остаться на годы. Лида олицетворяла собой гармонию. Будучи женой Василия Шукшина, она как никто знала, что это – жить с творцом. Вот почему она стала моей музой, много помогала мне в работе, являясь истинной хранительницей домашнего очага", – поведал Алибасов.

Публикация от Бари Алибасов и группа НА-НА (@alibasov_nana) Дек 22 2014 в 10:19 PST

По признанию продюсера, Лидия была единственной, кого ему пришлось завоевывать. А еще Бари не пришлось выбирать между женщиной и работой. "Я не женился на ней официально только потому, что нам было настолько хорошо вместе, что я боялся разрушить это счастье одним неосторожным движением. Осенью 1995 года на меня навалилось столько всего, что у меня было четкое ощущение: силы иссякли, жить не за чем и не для кого. Я стал всерьез подумывать об уходе в монастырь, о том, чтобы жить отшельником. Так бы и случилось, если бы рядом не оказалась Лида..." – цитирует Бари Алибасова Woman`s Day.