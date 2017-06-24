Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы

Звезда "Дома-2" Виктория Романец огорошила признанием. Девушка расторгла помолвку с Антоном Гусевым. Свадьба, назначенная на 7 июля, не состоится.

"Свадьбы не будет", – заявила Виктория Woman.ru. При этом девушка дала понять, что разрыв отношений – ее инициатива. "Я не расстраиваюсь – наоборот, радоваться нужно", – сообщила Романец.

Подготовка к свадьбе Романец и Гусева еще на прошлой неделе шла полным ходом. Будущие муж и жена охотно делились с подписчиками подробностями приятных хлопот по организации мероприятия. Но внезапно оба замолчали.

Затем Романец опубликовала несколько неоднозначных сообщений, из-за которых поклонники пары подумали, что влюбленные поссорились. А в субботу Антон и Виктория и вовсе отписались друг от друга в соцсетях. Чем вызвана размолвка влюбленных, неизвестно. Виктория пожелала оставить этот момент без объяснения. "Не хочу пока ничего комментировать, но ответ на главный вопрос вы получили", – сказала она.

enter; width:100%;"> Знакомьтесь .Пасочка.������ @antongusev89 ♥️ #greece ��������������☀️��нам жарко ♥️ Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Апр 27 2017 в 12:56 PDT

Отметим, что в отношениях молодых людей кипят мексиканские страсти. Они уже не в первый раз на всю страну объявляют о своем разрыве. У 27-летнего Антона и вовсе бурная личная жизнь. Не успел он развестись с бывшей звездой телестройки Евгенией Феофилактовой, как довольно быстро закрутил роман с другой участницей проекта – жгучей брюнеткой Викторией Романец.