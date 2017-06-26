Наркозависимая Дана Борисова теряет силы

Скоро будет два месяца, как Дана Борисова проходит курс реабилитации в наркоклинике. Телеведущая призналась, что каждый шаг дается ей непросто.

Дана Борисова продолжает делиться с многочисленными поклонниками и прочей заинтересованной общественностью подробностями своей жизни в Таиланде, где проходит курс реабилитации от алко– и наркозависимости. Телеведущая регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи.

На сей раз Борисова выложила ролик, в котором рассказывает о жизни в реабилитационном центре и показывает интерьеры клиники. По признанию Даны, каждый шаг в лечении дается ей с трудом. Более того, подчас ей кажется, что силы оставляют ее. Однако Дана нацелена на победу.

"Завтра исполнится 2 месяца моей реабилитации)) несмотря на то что наша группа живет в таком красивом доме, рядом с пальмами и морем, каждый день это непростой шаг для меня, поверьте.. Спасибо всем за поддержку, каждый раз ,когда я убегаю в комнату ,и, кажется, больше уже нет сил идти дальше, я думаю о Вас ,беру себя в руки и спускаюсь на следующую группу, чтобы изменить свое сознание и себя))" – написала Борисова.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 25 2017 в 7:45 PDT

Дана отметила, что пишет книгу, в которой откроет все свои переживания. "Когда-нибудь я расскажу обо всех трудностях, с которыми сталкиваюсь в компании с моими зависимыми друзьями) в моей книге "Одержимость", которую планирую закончить в течение этого месяца", – объявила Борисова.

Поклонники поддерживают Дану как могут. "Молодец!!!! Сил и удачи тебе Девочка!!!!!", "Даночка, мы СЧАСТЛИВЫ видя Вас! У Вас новая жизнь ! Ценнейший опыт приобретаете , который будете нести в массы. В Вас столько Любви !!!!! ЛЮБИМ ВАС ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ !!!", "Данусик, держись... Мы все за тебя переживаем. У тебя все получится. Мы в тебя верим. Будь умничкой. Любим и ценим", – прокомментировали публикацию Даны Борисовой фанаты.