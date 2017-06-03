Дайнеко прячется после угроз

В жизни певицы Виктории Дайнеко произошли резкие перемены. Ей пришлось взять новый телефон из-за угроз.

Страшную историю исполнительница рассказала подписчикам в социальной сети Instagram. Как оказалось, кто-то узнал ее номер телефона и начал отправлять сообщения с угрозами и пытался шантажировать. Певица решила сменить SIM-карту, но и тут все пошло не по плану.

"Друзья, я так себе довольна рассылкой мессенджера и не все получили смс с моим новым номером, тогда как другие получили его раза два или три. Поэтому если у вас нет моего нового номера пишите в директ, на почту или в фейсбук. Найдемся (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала она. Про старый номер, по словам Дайнеко, можно забыть, передает "Стархит".

Сменила певица и место жительства. Исполнительница связывает это событие с бытовыми причинами, но поклонники подозревают, что Дайнеко была вынуждена спрятаться после угроз. "Это ведь все из-за тех плохих людей, которые слали вам угрозы и обещали всем показать ваш телефон? Не переживайте, теперь вы в безопасности и все будет хорошо! Разные люди на свете ведь есть", – написал подписчик в социальной сети Instagram.

Напомним, проблемы у Дайнеко и с личной жизнью. В семье 30-летней исполнительницы и ее мужа, 22-летний Дмитрия Клеймана, они начались буквально после того, как они оформили отношения в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы.

Тем не менее, пока пара юридически еще вместе, хотя фактически они живут порознь. Как писали Dni.Ru, общую дочь воспитывает Виктория.