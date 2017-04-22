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Апрель 22, 2017
просмотры: 123

Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке

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В Москве состоялось официальное открытие нового московского караоке в формате театр – караокетеатр "Синематограф". Заведение было разделено на два пространства: велком-зону с диджеями, где успели поиграть: dj List, dj Nils, Dj 38, Dj Pozdnyakov, и основную зону – караоке.

По всему "Синематографу" то здесь, то там возникали замысловатые персонажи из космоса, которые танцевали и пели в "бутылку шампанского" и "швабру" в своих неоновых светящихся костюмах. Среди гостей модной тусовки были замечены актеры Виталий Гогунский и Андрей Гайдулян, актриса Ирина Безрукова, Наталья Лесниковская, Алиса Гребенщикова, Наталья Бардо, режиссёр Валерия Гай Германика, модель Ясмина Муратович с подругой олимпийской чемпионской Анжеликой Тиманиной, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы Юлия Волкова и Теона Дольникова, а также Виктория Дайнеко, переживающая развод с музыкантом Дмитрием Клейманом.

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