Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе

Виктория Дайнеко впервые откровенно рассказала о проблемах в семье. По признанию певицы, за этот год они с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом, больше времени провели врозь, чем вместе.

Почти полгода Виктория Дайнеко не живет со своим супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Ранее певица предпочитала не обсуждать с представителями СМИ подробности своей частной жизни, однако сейчас все же решила прервать молчание. исполнительница объяснила, почему решилась на этот шаг: "Я не хотела ничего рассказывать об этом. Считаю, что отношения двоих должны оставаться между ними. Но я все-таки вынуждена нарушить молчание. Слишком много появилось ложной информации на эту тему".

Дайнеко призналась, что в последнее время они с Клейманом часто ссорились, причем после выяснений отношений муж собирал вещи и уходил. "Ну, мне-то идти некуда, я дома с ребенком, куда я денусь? Лишний раз в душ-то некогда сходить, не могу же я уйти из дома, потому что меня муж раздражает. Так что уходил всегда он. Мне кажется, мы даже больше времени провели порознь за этот год, чем вместе", – заключила певица.

По словам Виктории, время отсутствия супруга постепенно начало увеличиваться. "Сначала он исчезал на три дня, потом стал на неделю, на две, на месяц. Но потом мы все-таки мирились. В основном по моей инициативе. Вначале, после ссор, Дима сам приходил, но потом почему-то перестал. Наверное, понравилось жить одному..." – цитируют Викторию Дайнеко "7 Дней".

Певица призналась, что их отношения настолько накалены, что они общаются исключительно письмами по электронной почте. "Потому что разговаривать и даже обмениваться СМС у нас не получается. Все наши разговоры приводят к ссорам. А получив письмо, можно не сразу отвечать, можно по­думать, подобрать слова..." – объяснила артистка.

Однако любые попытки общения у супругов заканчиваются взаимными претензиями. В качестве примера Виктория привела такую историю: "Вот буквально два дня назад я написала ему очередное электронное письмо: "Дима, мы взрослые люди, у нас с тобой дочь, и мы обязаны нормально общаться ради нее всю нашу жизнь. Давай договоримся, что ты больше не будешь давать никаких интервью, это лишнее. Потом ты же будешь краснеть перед своей дочерью". И, вроде бы, мне казалось, что мое письмо очень мирное, но никакого понимания я не встретила, все опять закончилось взаимными обвинениями".

Напомним, проблемы в семье 30-летней Виктории Дайнеко и 22-летний Дмитрия Клеймана начались буквально после того, как они оформили отношения в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее, пока пара юридически еще вместе, хотя фактически они живут порознь. Общую дочь воспитывает Виктория.

