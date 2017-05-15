Дайнеко отметила 30-летний юбилей в "голом" платье

Популярная певица Виктория Дайнеко отметила 30-летний юбилей. Исполнительница организовала вечеринку для звездных друзей, на которой блистала в прозрачном платье.

Праздник прошел в караоке-театре в теплой, дружеской атмосфере. Без толп фотографов и зевак. "Я пригласила только самых близких, тех, кто рядом со мной уже много лет", – рассказала Виктория.

Для своего торжества певица выбрала прозрачный наряд. Очевидно, что после родов артистка давно уже привела в порядок свою фигуру. Талия у нее по-прежнему тонкая, поэтому "голое" платье сидело на ней великолепно.

Гости вечеринки восхищенно отметили, что именинница настолько молода и прекрасна, что ей в таких смелых нарядах ходить не возбраняется в отличие от многих других представительниц отечественного шоу-бизнеса, которые много старше Дайнеко, а все еще оголяются.

"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Виктория. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни. День рождения для меня – прекрасный повод собрать моих любимых друзей вместе".

По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке, – перечислила артистка. – Все как я люблю! Я зарядилась отличным настроение на год вперед точно!"

После праздника Дайнеко ждала большая радость. "Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания. Теперь у меня есть в квартире новый сервиз авторства Александра Васильева и русского дома фарфора, розовые чайник и тостер, парфюмы мечты, новые платья, украшения и еще многое, о чем я мечтала!" – похвасталась довольная Виктория.

На юбилее были продюсер певицы Игорь Матвиенко, солистки группы "Фабрика", Марк Тишман и другие. Примечательно, что супруг Виктории, музыкант Дмитрий Клейман, на мероприятии замечен не был. Но в сам день рождения он вручил Виктории большую связку шаров.