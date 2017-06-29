После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными

Певец Юрий Лоза высказался по поводу смерти бывшего солиста группы "Иванушки International". Артист отметил, что тому следовало следить за здоровьем, и назвал певцов в группе бездарными.

"Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит", – отметил Юри Лоза, припомнив преждевременную смерть Игоря Сорина, который выпал из окна шестого этажа.

"Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы", – констатировал Лоза.

Затем артист выразил мнение, что певцов из "Иванушек" не следует связывать с творчеством. Более того, они абсолютно бездарны, передает газета "Известия". "Для меня вопрос творчества связан с тем, что человек что-то сотворил. Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж", – объяснил исполнитель песни "Плот".

Лоза развил свою мысль: "Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился — все".

Напомним, сегодня, 29 июня, рано утром умер бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.