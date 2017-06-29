Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева

Скандально известный паблик MDK опубликовал издевательский мем с экс-солистом "Иванушек International" Олегом Яковлевым. Пользователи Сети по-разному отнеслись к подобному юмору.

Администрация паблика опубликовала фотографию "Иванушек", на переднем плане – Олег Яковлев. "Земля ему тополиным пухом", – гласит подпись к изображению, отсылающая к хиту группы "Тополиный пух".

Новый мем вызвал бурную реакцию у подписчиков. Картинка набрала 13,5 тысячи лайков, ее прокомментировали более 900 раз. Кто-то и правда посмеялся, однако многие раскритиковали MDK за чересчур злые и неэтичные шутки.

"Складывается впечатление, что у большинства людей нет сердца и мозгов, чтобы писать такие комментарии", – отметила Елена Пальшина. "Столько ***** и желчи в людях!" – поддержала ее Анна Иванова. "Вы решили поглумиться над известным человеком, как и над Жанной Фриске! Хватит! Я иду писать заявление на вашу группу!" – пригрозил Иван Доброта.

А вот по мнению руководителя MDK Роберто Панчвидзе, в шутке о смерти Олега Яковлева нет ничего предосудительного. "Здесь нет никакого оскорбления человека. Даже в комментариях люди восприняли эту новость как должно. Никакой агрессии там нет", – цитирует его Life.ru. "Нет состава преступления", – заключил Панчвидзе.

Напомним, в 2015 году в MDK неоднократно шутили на тему смерти певицы Жанны Фриске. По итогам расследования Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной эту информацию в соцсети "ВКонтакте" и вынес постановление об ограничении доступа к ней. Руководство паблика создало группу с нуля, но уровень юмора не изменился.