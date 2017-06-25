Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи

На канале Андрея Малахова на YouTube вышел второй выпуск скандальной программы "Шуры-Муры" про жизнь Дианы Шурыгиной. Девушка рассказала о семейных неурядицах, которые после переезда в Москву только обострились.

Из семьи Дианы Шурыгиной ушел отец Алексей. "Его уже третий день нет", – рассказала его жена Наталья. "Вечером разругались – конечно, я виновата, но и он виноват. Очень много претензий друг к другу накопилось", – добавила она. Женщина думала, что он "попыхтит" и придет, однако тот, по всей видимости, оказался тверд в своем решении.

"Конкретный нервоз у него из-за того, что у нас ничего не получается, мы не можем устроиться на работу...", – считает Наталья. Перед уходом Алексей Шурыгин заявил, что семье будет лучше без него. В браке супруги были 19 лет. "Просто у него сдали нервы. В четырех стенах никто, ни он, ни я, не привык сидеть", – подчеркнула мать Дианы.





Сам Алексей признался, что в Москву семья переехала, чтобы избавиться от навязчивого внимания соседей, однако затеряться в столице оказалось не так просто. "Я до сих пор в шоке, почему все это вызывает такой ажиотаж. Вот уже три недели я пытаюсь устроиться на работу, но со мной обсуждают "Пусть говорят", Дианку и все остальное", – рассказал мужчина.

"Сейчас я ищу любую работу, чтобы обеспечивать семью... Я не хотел этого и надеялся, что все прекратится после первой передачи. Сейчас я понял, что людям не нужна правда, людям нужно шоу и нужна грязь, они ее получили", – добавил он.

Этот ролик, как и первый из серии про Диану Шурыгину, также успел набрать в несколько раз больше дизлайков, чем лайков. Андрей Малахов, по всей видимости, предвидел подобное развитие ситуации и дал на него ответ заранее. В начале видео Диана Шурыгина отвечает всем критикам первой серии: "Если вам не нравится, вы можете это не смотреть... Это делается для людей, которым это интересно".

Напомним, Шурыгина влетела в медиа-пространство словно комета. Юная брюнетка с длинными ногами и стройной фигурой покорила аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" , где эмоционально рассказала историю двойного изнасилования, жертвой которого якобы стала.

Самое интересное, что мнение общественности радикально изменилось: пока одни жалели Диану, другие давали ей самые чудовищные эпитеты, напирая на то, что ее поведение вовсе не отражает психологию попавшей в беду девушки. И пока девушка борется с типичными подростковыми проблемами и пытается разобраться в себе, молодой человек, на которого пало обвинение, отбывает наказание в колонии строгого режима.