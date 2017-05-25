Стеша Маликова отказалась от помощи отца

Дочь известно певца вместе со всеми выпускниками России празднует сегодня Последний звонок. Так вышло, что вся торжественная процессия пришлась на 25 мая, поэтому, по словам Маликовой, после сдачи экзаменов, выпускного у нее не будет.

Dni.ru поздравили Стешу со знаменательным событием и узнали, как она проводит этот праздник. "У нас основное мероприятие сегодня. На данный момент официальная часть закончилась, и мы едем отмечать", – весело сообщила выпускница. Стефания уже давно определилась с тем, в какое учебное заведение будет поступать. "Я буду поступать в МГИМО на факультет Международной журналистики. Для этого мне необходимо успешно сдать ЕГЭ по литературе, русскому языку и математике", – поделилась дочь певца.

Девушка призналась, что выбор ей дался нелегко. Школьная учительница химии предвещала Стеше научную карьеру, но в конце концов, ее выбор пал на журналистику. "Для меня очень важно иметь возможность доносить свою точку зрения и рассказывать о своем видении мира", – рассказала наследница Дмитрия Маликова.

Публикация от @steshamalikova Май 3 2017 в 9:31 PDT

На вопрос о том, будут ли девушке помогать с поступлением, она ответила, что родители в первую очередь учат ее самостоятельности: "Мне 17 лет, поэтому они стараются давать мне какие-то ориентиры и сопутствовать моим желаниям и действиям, но поступать я буду своими силами".

На Последний звонок Маликова-младшая пришла в платье от Валентина Юдашкина, которое дизайнер сшил специально для нее. Звездная дочь пожелала всем выпускникам сдать экзамены на отлично и поступить туда, куда запланировали, а для начала – хорошо подготовиться и выдать максимальный результат.