Киркоров пожаловался на новое несчастье

Популярный певец Филипп Киркоров сообщил о несчастье, случившемся с членами его команды. Исполнитель обнародовал фото серьезной аварии, произошедшей в Ставрополе.

Киркоров колесит по стране с гастролями. "Ночью после концерта шоу "Я" в Ставрополе участники нашего коллектива попали в аварию", – рассказал в своем Instagram артист.

Филипп считает, что в ДТП виноваты стритрейсеры. "Пара молодых людей решили устроить гонки по ночному городу и, не справившись с управлением, на полном ходу устроили на перекрестке аварию", – сообщил поп-король.

Среди пострадавших пять человек из команды звезды. "Сергей, Татьяна, Олег, Ирина и водитель Александр, которые ехали после концерта по вине этих самонадеянных стритрейсеров получили серьезные травмы – ушибы, вывихи, переломы... Зато ночные гонщики отделались только испугом. Хотя, судя по тому, что совершили, они не боятся ничего, в том числе, и ответственности по закону", – возмущается певец.

Киркоров приехал туда, где произошло ДТП, чтобы оценить ущерб. "Был на месте аварии, смотря на то, что осталось от автомобиля, большое счастье, что не случилось трагедии. Хотя и сейчас на восстановление здоровья моим коллегам потребуется не один месяц", – посетовал артист.

enter; width:100%;"> Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июн 27 2017 в 9:54 PDT

Это дело уже дошло до высшего руководства. "Мне сказали, что ситуация на контроле у мэра Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева. Надеюсь, виновные понесут заслуженное наказание и больше от их лихачества никто не пострадает. А нашим ребятам пожелайте скорейшего выздоровления!" – попросил своих многочисленных поклонников расстроенный Филипп.