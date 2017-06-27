Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме

Появилась информация, что Диану Шурыгину пригласили сняться в продолжении БДСМ-драмы "Бурятский жеребец". Об этом рассказал исполнитель главной роли.

Несмотря на то, что фильм "Бурятский жеребец" еще даже не вышел в прокат, создатели картины настолько верят в его успех, что уже готовы снимать продолжение. Возможно, что во второй части БДСМ-драмы будет задействована скандально известная жительница Ульяновска, звезда передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" Диана Шурыгина.

Об этом рассказал один из авторов фильма, актер Михаил Апальков. "Мы вышли на Диану Шурыгину и сейчас общаемся о возможном ее участии в продолжении "Бурятского жеребца", – цитирует Апалькова издание "Байкал Daily".

Длительность эротического фильма составляет почти полтора часа, а его съемки велись с 2016 года. Как утверждает издание, бурятские зрители были шокированы первым трейлером картины, вышедшим в апреле. Таких откровенных сцен в Улан-Удэ еще не снимали. А интимная сцена в автомобиле, стоящем напротив здания правительства Бурятии, стала интернет-шуткой из-за памятника Ленина, который смотрит на главных героев с прищуром.

enter; width:100%;"> Публикация от Диана Шурыгина (@di.shurygina1999) Июн 11 2017 в 2:51 PDT

Интересно, что в "Бурятском жеребце" снялся известный французский актер Венсан Перес. Правда, эпизод с артистом длится всего две минуты. Ранее сообщалось, что эротический фильм, который называют первой БДСМ-драмой в Бурятии, хотя и получил прокатное удостоверение, но выйдет ограниченным числом копий. На широком экране его можно будет увидеть только на закрытых спецпоказах.

Напомним, Диана Шурыгина влетела в медиа-пространство аки комета. Юная брюнетка с длинными ногами и стройной фигурой покорила аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" , где эмоционально рассказала историю двойного изнасилования, жертвой которого, по ее уверению, и стала.