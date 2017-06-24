Шурыгину довели до истерики на работе

Известный блогер Дмитрий Торин застал Диану Шурыгину на рабочем месте. Мужчина решил сфотографировать звезду программы "Пусть говорят", однако у девушки от такого внимания началась истерика.

Шурыгина, которая смело и откровенно рассказала о своей жизни в эфире "Первого канала", внезапно испугалась человека с телефоном.

Шоумен Дмитрий Торин явился к Диане, трудящейся в столичном кафе, чтобы сделать видео-ролик с ее участием. Однако, девушка была против намерений блогера. Диана попросила Дмитрия убрать камеру.

"Почему это? Я модный селфер и могу снимать что угодно", – возмутился мужчина, попросив у девушки-бариста сварить ему кофе.

После чего разыгралось настоящее представление. Испуганная Шурыгина пообещала вызвать охрану и начала звонить кому-то по телефону, пишет "СтарХит". Но Торин не унимался и продолжил снимать. Тогда девушка сняла с себя форменную одежду и выбежала на улицу. "Не подходите ко мне близко!" – в истерике кричала Диана. "Я боюсь его!" – нервно говорила она кому-то в трубку.

enter; width:100%;"> Публикация от Диана Шурыгина (@di.shurygina1999) Июн 23 2017 в 4:21 PDT

Напомним, не так давно Диана Шурыгина нашла в столице работу. Теперь звезда "Пусть говорят" варит кофе в баре одного из московских торговых центров.

Как писали Dni.Ru, скандальная история сделала Диану Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.