Стефания Маликова появилась на людях без юбки

Дочь популярного певца Дмитрия Маликова Стефания представила публике свой новый клип "Hey, DJ!". Наследница звезды эстрады снялась в весьма откровенных нарядах, заставив пользователей Сети внести ее в ряды "поющих трусов".

Эффектная 17-летняя школьница в своем зажигательном клипе танцует и радуется жизни. Причем делает она это или в экстремальном мини, обнажив ровные, длинные ноги от ушей, или вовсе в купальнике.

"Юбку забыла надеть?", "Этот клип – что-то вроде предварительного кастинга в "ВИА Гру"?" – поинтересовались у начинающей певицы загипнотизированные комментаторы. Многие отметили, что Стефания невероятно хороша.

Другие сетевые меломаны принялись оценивать вокальные способности Маликовой. Одни считают, что она чуть ли не гениальна, другие, наоборот, утверждают, что голос Стефании звучит неубедительно.

"Стеша очень красивая девушка, но голосом ее природа все таки обделила. Хорошая и качественная картинка, но текст бессмысленный, и половина слов непонятна", "Безумно красивая Стеша, но музыка не ее стихия﻿", "Я не хейтер. И не хочу оскорблять. Но зачем петь и сочинять , если не умеешь этого делать? Многие таланты не могут прорваться, а тут какую то фигню ставят, Извиняюсь за выражение", "Точно скажу, не в папу пошла. Наверно в маму. Я имею ввиду голос", – выразили недовольство критики.



Но Маликова изначально готова была к негативу. В Instagram она первым делом обратилась именно к злопыхателям. "Дорогим моим хейтерам будет о чем поговорить в выходные! И так, начинаем, – "Петь не умеет, танцевать не умеет" и тд. Да я и не претендую на звание Оперной Дивы", – миролюбиво заявила Стефания.

Представительница музыкальной династии нашла себя в творчестве и счастлива. "Главное для меня в жизни – умение придумывать, сочинять, творить, желание дарить людям ДОБРО и хорошее настроение! – призналась молодая артистка. – И так, пятница, завтра выходной! Режиссер Таша Алакоз. Давайте зажигать?"