Трагичная судьба сестры Наташи Королевой

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Порывай была востребованной певицей. На ее выступления легко собирались целые стадионы. Однако вскоре артистка, выступавшая под псевдонимом Руся, пропала.

Ирина добровольно попрощалась со сценой в 1999 году. Тогда умер ее сын Владимир. Мальчик, которого артистка родила от своего мужа Константина Осауленко, страдал ДЦП. Прогнозы врачей с самого начала были неутешительными: функции нарушены, с возрастом органы могут отказать.

Родители боролись за жизнь мальчика. Но болезнь оказалась сильнее. Владимир умер на 12-м году жизни, передает "Телепрограмма".

После этого Ирина в течение пяти лет не осмеливалась завести второго ребенка. Но все же взяла себя в руки и родила сына. Малыш, которого назвали Матвей, на свет появился здоровым и крепким.

В 2006 году у Порывай появился еще один ребенок – дочь София. Семья жила спокойно и вполне счастливо, но в четыре года у Матвея диагностировали аутизм.

"Каждый день – это новые проблемы. Но наверное, такие дети даны для того, чтобы нас изменить. Проходя через трудности, мы меняемся к лучшему", – пояснил супруг Ирины.

Звездная тетя Наташа Королева помогает мальчику бороться. Она оплачивает дорогостоящее лечение, и надеется, что жизнь Ирины сможет наконец-то наладиться.

Ведь когда-то Порывай помогла Королевой. Ирина завоевала славу и любовь поклонников раньше, чем ее младшая сестра. Руся давала концерты не только в России, она пела в Канаде и США. В какой-то момент девушки решили отправиться на гастроли вместе, представив публике программу "Две сестры".