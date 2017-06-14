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Подруга Фриске заступилась за Шепелева

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press\Nadezhda Lebedeva
Два года назад не стало Жанны Фриске. Она до последнего боролась со страшным диагнозом, но судьба распорядилась иначе.
прочитано 2516 раз

Смерть Жанны Фриске застала врасплох многочисленных поклонников творчества певицы, а родственники и друзья были сражены горем. Так сложилось, что на протяжении двух лет не утихают распри между близкими людьми Жанны. Только они знали, с каким трудом и самоотдачей звезда боролась с диагнозом и сколько жизнелюбия в ней было до самых последних минут жизни. Dni.Ru побеседовали с близкой подругой и диетологом Фриске Маргаритой Королевой.

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 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"С Жанной я познакомилась весной 2005 года, когда ко мне шел поток звездных клиенток. Жанна оказалась самой обаятельной, общительной и простой. Она была невероятно притягательной! Жанна щедро делилась со мной информацией относительно здорового образа жизни, физических практик, спа-процедур. Внешность для нее, как и для многих других артистов, – важная составляющая профессии, часть профессионального имиджа. Жанна была настолько энергетически теплая, что на нее достаточно было просто посмотреть, чтобы зарядиться", – поделилась воспоминаниями Маргарита.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan)

"Жанна была не просто адептом здорового образа жизни, она много путешествовала. Очень любила спа на Востоке, в Индии. Она ездила к своим гуру, чтобы восстановиться после насыщенного концертного тура. Зачастую даже мне рекомендовала внести в спектр услуг моей клиники некоторые новинки, о которых она узнавала и которые пробовала лично", – сообщила подруга Жанны.

"Мы общались на личные темы. Она понимала, что семья – это огромный труд, но ей очень хотелось создать свою семью. Когда Жанна узнала о своей беременности, то начала еще чаще консультироваться со мной, как надо питаться для того, чтобы долгожданный ребеночек родился здоровым, счастливым, и как ей быстрее восстановиться после беременности. Она совсем не планировала засиживаться дома", – рассказала диетолог.

"Во время беременности она стала еще более лучезарной, что отражалось в ее глазах, голосе. Я была уверена, что рядом с ней оказался действительно любящий ее человек. И это действительно так. Я видела Диму на похоронах, он не отходил от гроба, я видела скорбь в его глазах. Да, Жанна не с нами, но мне кажется, она чувствует, что с ее сыном мужественный, любящий отец, который даст ему все необходимое и сохранит для Платона память о любящей его маме. Платон – ее частичка, которая находится рядом с нами", – заключила Маргарита.

Напомним, Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев познакомились на съемочной площадке программы "ДОстояние РЕспублики" в 2011 году. Продолжительное время молодые люди скрывали свои отношения и утверждали, что являются не более, чем друзьями. В декабре 2012 года стало известно, что влюбленные в скором времени станут родителями.

Автор: Василиса Моргунова14 июня 2017, 20:23
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Уникальные фото Жанны Фриске

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