Кристина Орбакайте проговорилась о свадьбе сына

Старший сын Кристины Орбакайте певец Никита Пресняков наконец-то сделал предложение руки и сердца своей девушке – 20-летней модели Алене Красновой. На концерте "Звезды русского радио" с Кристиной встретился корреспондент Dni.Ru и выяснил подробности предстоящего торжества.

"Я не даю никаких советов сыну касаемо свадьбы, не люблю навязываться, – призналась Орбакайте. – Они самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Эдакий символ музыки и моды".

"Я не эксперт в проведении свадеб – никого из детей пока не женила, – продолжает певица. – Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. Торжество же намечено на конец июля".

Напомним, Никита и Алена встречаются уже три года. Они живут вместе в доме Аллы Пугачевой на Истре.



Что же касается планов, то, как удалось выяснить, пара планирует в ближайшее время завести ребенка и переехать жить в США. Просто там никто не считает Никиту звездным отпрыском и будет проще найти себя.

