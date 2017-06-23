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Голубкина поставила ультиматум Ливанову перед свадьбой

Мария Голубкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Мария Голубкина рассказала о жизни с Борисом Ливановым. Актриса призналась, что поставила ему ультиматум: если он будет вести себя так, как сейчас ведет, она его опозорит – отменит свадьбу.
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Новость о свадьбе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова стала настоящей сенсацией. Журналисты с ног сбились, чтобы узнать подробности предстоящей церемонии. Голубкина весьма охотно говорит о будущем торжестве. Оказалось, что они уже подали заявление.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

"Но это ничего не значит. Сейчас мы живем в квартире Бориса. Он совсем не пьет. Пишет сценарии, либретто, много работает, правда и спит до 12 часов дня. Я ему говорю: будешь так себя вести, опозорю на всю страну – отменю свадьбу.Свадьба может быть и через месяц, и через год. Смотря, что еще скажет мой духовник отец Владимир. Боря – нерелигиозный человек . Но теперь ему деваться некуда, будет воцерковляться. А иначе обращу наши матримониальные планы в шутка, если не будет делать так, как я хочу. Мужчин жалеть нельзя. Им только дай волю…" – рассказала Голубкина.

Влюбленные живут у Ливанова. Их отношения нельзя назвать безоблачными. "Вчера мы с Борей поругались, и теперь даже не знаю, что будет дальше. Попал он конкретно. Когда мы по его инициативе объявили о свадьбе в телепрограмме "Секрет на миллион", он подумал, что мне не открутиться после такого пиара, придется выйти за него замуж. Но на самом деле попал он, а не я. Теперь я могу делать все, что захочу. И в случае чего, скажу, что наша свадьба – это была шутка..." – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

По словам Марии, главное, как теперь будет вести себя Борис. "Он абсолютный теленок, в хорошем смысле слова. Из него можно вить веревки. Главное, чтобы он меня слушался. Тогда он будет счастлив", – заключила Голубкина.

Сомнительное прошлое Ливанова актрису не смущает. Более того, они с Борисом к его тюремному сроку относятся с юмором. "Очень хорошо, что у Бори такое прошлое. Всех бы наших мужчин отправить на Колыму, хотя бы годика на два. И Боря: "На два мало, – говорит он с юмором. – Надо лет на шесть, чтобы мозги встали на место, научились за свои слова отвечать и думать прежде, чем что-то сделать". Там он закалился. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, что это было. Возможно, был какой-то протест с его стороны... Для меня основной аргумент в пользу Бори – это его родители. Боря – интеллигентный человек, в такой семье он быть другим просто не может", – выразила свое мнение Мария.

Ливанов уже встретился с бывшим мужем Марии Голубкиной Николаем Фоменко. "Боря познакомился с Колей. Они пожали друг другу руку. Мы с Колей развелись десять лет назад, так что никаких вопросов у него не возникло", – отметила Голубкина.

Автор: Наталья Аряева23 июня 2017, 11:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жила Голубкина до романа с Ливановым

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