Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна

Уже много лет участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова страдает от неизлечимой болезни. Однако в последнее время ее состояние ухудшилось – она практически не может говорить.

Из-за серьезной болезни, которая не поддается лечению, Николь Кузнецова пользуется дыхательной трубкой, которая вставлена в ее горло. Ясновидящая может говорить только шепотом. Однако в последнее время ей все труднее произносить слова.

"Люди обращаются ко мне с вопросами, и чтобы помочь им, я вынуждена говорить. А ведь мне каждый месяц делают операции под общим наркозом на горле, на нем нет уже живого места, вот оно и не выдержало. Мои дыхательные пути буквально стянуты шрамами. Никто в мире не берется помочь в такой ситуации", – цитирует Николь Кузнецову Starhit.

Положение только ухудшается – с недавних пор девушке не только трудно шептать, но и дышать. Под вопросом оказалось ее участие в очередном сезоне "Битвы экстрасенсов". "Я не могу даже разговаривать со своими детьми. Они все понимают, не задают вопросов, и я вижу в их глазах слезы... Жду своего врача, который не оставит меня даже в сезон отпусков", – рассказала ясновидящая.

enter; width:100%;"> Публикация от Николь Кузнецова (@nikol.official) Июн 5 2017 в 2:53 PDT

К слову, старший сын Николь Егор тоже обладает сверхъестественными способностями – он имеет связь с потусторонним миром. Также у ребенка есть проблемы со здоровьем. Мальчик страдает от сахарного диабета, поэтому всю жизнь вынужден принимать инсулин. Кузнецова рассказала, что пока не вовлекает наследника во все мистические ритуалы.

Публикация от Николь Кузнецова (@nikol.official) Апр 27 2017 в 10:27 PDT

"Мой сын пока помогает только мне. Когда он будет готов помогать другим, я не стану удерживать его в тени. Люди уже сейчас адресуют ему вопросы, но пока только я могу переложить его ответы на язык взрослых людей. Я счастлива, потому что не одинока в потустороннем мире: поблизости душа моего сына", – поведала Николь, у которой есть и младший сын Степан. Ведьма счастлива в браке с супругом Александром, который как может поддерживает любимую женщину.