Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске

СМИ наперебой транслируют информацию о том, что певица в скором времени распрощается со статусом свободной женщины. Dni.Ru выяснили подробности предстоящего торжества.

В эфире одной из программ артистка рассказала, что с нынешним возлюбленным ее познакомила Жанна Фриске. Певица сообщила, что ее молодой человек, как и она, по знаку зодиака – Скорпион. По словам Ольги, когда в момент ссор она смотрит на своего избранника, то видит свои ошибки.

Есть предположения, что покойная Фриске познакомила Орлову со стилистом Евгением Кривенко. При этом имя жениха Ольга по-прежнему скрывает, но слух о предстоящей свадьбе прокомментировала корреспонденту Dni.Ru. "Свадьба? Какая свадьба? Я ничего не знаю про свадьбу. Внимательнее пересмотрите или перечитайте свои источники", – удивилась звезда.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 5 2017 в 7:16 PDT

Ольга Орлова весьма скрытна в вопросах личной жизни. Известно, что она воспитывает сына Артема, которого родила в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Артистка пожертвовала музыкальной карьерой в группе "Блестящие" ради семейного счастья, которое, к слову, было недолгим. Супруги расстались спустя четыре года после свадьбы.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 31 2017 в 12:22 PDT

Напомним, что отца своего ребенка Орлова, как говорят, увела из семьи. На момент знакомства с Ольгой Карманов восемь лет состоял в гражданском браке с другой певицей – Натальей Лагодой. Ради "блестящей" он бросил супругу, а та поклялась во что бы то ни стало отомстить сопернице и прокляла их союз.

Однако, не выдержав страданий, Лагода выбросилась из окна на глазах у маленького сына, но осталась жива. Александра мучила совесть, а Ольгу – обида, что супруг активно помогает восстановиться после трагедии бывшей жене. В 2004 году пара распалась. У Орловой начался роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым, экс-супругом Веры Сотниковой. Но романтические отношения так и не вылились в нечто большее, дороги влюбленных разошлись.