Орлова очутилась в постели Фриске

Мать Жанны не удивило странное поведение певицы. Она дала добро на этот поступок.

Ольга Орлова была ближайшей подругой Жанны Фриске. Вместе они выступали в группе "Блестящие". И так случилось, что именно Ольга была с Жанной в момент ее последнего вздоха. С тех пор минуло два года...

По словам Орловой, иногда подруга ей снится. "Редко. Раза три было. Мы разговаривали, но не о каких-то серьезных вещах, – рассказала певица. – Однажды она попросила полежать на ее кровати. Я приехала к ее родителям: "Тетя Оля, Вы меня извините, но мне нужно пройти в Жаннину комнату, потому что у меня есть определенная просьба". Она ответила: "Конечно, Олечка. Ты сама знаешь, где что. Пожалуйста..." Просьбу я выполнила".

Артистка призналась, что так и не смогла стереть из записной книжки номер Фриске. "У меня в телефоне столько эсэмэсок, имейлов. Я их никогда не удалю", – вздохнула Орлова.

В 2017 году Ольге исполнится 40 лет. Жанна умерла именно в этом возрасте, и указанное обстоятельство отразилось на мировоззрении певицы. "Раньше я планировала все заранее. За полгода – отпуск, за год – выступления и рабочие моменты. Больше в моей жизни планов нет. И пусть билеты гораздо дороже, когда покупаешь их в последнюю минуту, теперь я стараюсь жить сегодняшним днем. И так, что завтрашнего может не быть. Не откладывать возможность попросить прощения, сделать то, что обещала, отдавать долги – материальные и нематериальные, быть без хвостов. Для меня это важно", – цитирует Орлову портал WDay.ru.