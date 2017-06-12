Рыдающая мать попросила прощения у Фриске

В семье певицы нет конца и края ужасу. И проблемы множатся день ото дня.

На наступившей неделе исполнится два года со дня смерти певицы Жанны Фриске. И все это время ее имя полощат в прессе. Журналисты и поклонники обсуждают, куда делись собранные на лечение артистки миллионы рублей. Судят, кто прав, кто виноват в споре родных Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, который забрал на воспитание сына Платона и редко позволяет с ним встречаться бабушке с дедушкой.

Накануне скорбной даты мама Жанны Ольга Владимировна написала покойной дочери открытое письмо. "Как бы сейчас пригодился твой совет, наша мудрая и добрая доченька. Чтобы сказала, как нужно поступить, ведь так хочется почаще видеть Платона, – рыдает родительница. – Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше".

Мать заметила, что проблемы проблемы растут как снежный ком. "Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами", – цитирует Ольгу журнал StarHitStarHit.

Стоит отметить, что мать Жанны почти не дает интервью. Комнату и вещи покойной дочери она сохранила в неприкосновенности. А вот до компьютера с фотографиями руки пока не дошли. Вернее, нет сил. Ольга Владимировна каждый день плачет – слишком велика потеря.

На могилу к дочери при этом она почти не ходит – смотреть на памятник с именем любимого ребенка слишком тяжело для материнского сердца. Ольге к тому же приходится выдерживать поток лжи и клеветы, который льется со всех сторон.

