Рыдающая мать попросила прощения у Фриске

Эксклюзив Особое мнение Интервью Сергей Лазарев рассказал о сыне Кристиан Костов похвастался доходами после "Евровидения"

Выбор читателей

Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
партнеры
Понедельник 12 июня
Лента новостей
22:00
Свыше 1 млн человек посетили фестиваль "Времена и эпохи"
21:18
Более 7 млн человек участвовали в праздновании 12 Июня
20:01
На юго-востоке Москвы водитель открыл стрельбу
19:55
В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал на металлолом
19:36
Как Рунет отметил День России
19:11
В "Сокольниках" 12 Июня отметили 200 тысяч человек
18:40
В центре Москвы русичи сошлись в схватке с ордой
17:46
Полиция пресекает провокации на Тверской
17:41
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
17:30
Сколько будет стоить iPhone 8 в России
16:56
Число празднующих День России в Москве превысило 2,5 млн человек
16:44
Юные россияне получили паспорта из рук Путина
16:17
Новгородцы отметили День России в Кремле
16:07
На востоке Москвы такси насмерть сбило мотоциклиста
15:45
Безграмотность Порошенко доказали анализом Путина
15:34
День России в столице отпраздновали 270 тысяч человек
15:28
На Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
15:07
Жители Перми отмечают двойной праздник
14:32
День России в центре столице уже отметили 30 тысяч человек
14:07
На западе Москвы автобус протаранил легковушку
13:59
Школьникам Марий Эл вручили паспорта в День России
13:34
Кремль осудил провокации на митинге в Москве
13:13
В Москве резко похолодает
13:07
Ижевск отмечает День России и День города
12:28
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
12:18
Украина сделала абсурдное заявление о визовом режиме с Россией
12:13
В Мире отмечают Russian Day
11:50
Дочь Влада Листьева стала жертвой преступления
11:26
Партнер с улыбкой на лице сломал нос Евгению Малкину
11:15
"Времена и эпохи" против политизации фестиваля
11:01
Mail.ru окрасила офис в цвета российского флага
10:47
В Москве водитель Gelandewagen заживо сгорел после ДТП
10:40
Петербургские реконструкторы предупредили провокаторов
10:38
Беркова и Стоянов показали страсть на курорте
10:07
В жилом доме под Москвой обнаружили взрывное устройство
09:57
Дальний Восток отмечает День России
09:56
На северо-западе Москвы в реку упал КамАЗ
09:20
Прокуратура предупредила о провокации на Тверской
09:02
Противники реновации отказались незаконно митинговать
20:26
"Князь Владимир" отправился из Сочи в Крым
17:58
Трамп отложил визит в Великобританию
17:23
Четвертый Офицерский бал пройдет в Севастополе
17:17
Неожиданный поворот в деле кратовского стрелка
16:16
Что Собчак сделала со своей грудью
16:16
В Тульской области завершается фестиваль Толстой Weekend
16:03
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано"
15:46
Бывшая жена хочет отнять дочь у Панина
15:17
Стрелок из Кратово оставил предсмертную записку
15:02
Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной
14:40
В Сирии сообщили о ликвидации лидера "ИГ"
14:24
Брат задержанного топ-менеджера "Роснано" объявлен в розыск
14:12
Кратовский стрелок семь лет жаловался на депрессию
13:43
Роналду стал отцом близнецов
13:17
Порошенко высмеяли за нелепое прощание с Россией
12:53
Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
12:27
Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово
12:07
Самые красивые пары "Кинотавра"
11:53
Собчак о желании запеть вслед за Бузовой
11:36
Басков: Что-то во мне надломилось
11:04
48-летний Карпин женился на молодой учительнице
10:35
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
10:30
Как Саша Македонский держал в страхе всю Москву
10:16
Жуткие факты о кратовском стрелке
00:26
Кратовский стрелок мертв
23:14
Бойню в Подмосковье учинил бывший сотрудник МЧС
22:55
В Амстердаме машина въехала в толпу
21:09
Расстрелявший людей в Подмосковье сбежал
20:45
В Подмосковье устроили кровавую бойню
18:27
Двух американских солдат застрелили союзники в Афганистане
18:24
Мертвый пациент три месяца пролежал в подвале больницы под Владимиром
18:17
В Приморье локомотив насмерть сбил трех детей
18:13
В Подмосковье стрелок тяжело ранил прохожих
18:05
Почему верующих просят не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца
17:34
Пентагон заподозрили в хвастовстве
17:04
Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье
16:53
Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
16:50
Дальнобойщики привлекли внимание к дорожным проблемам флешмобом
16:30
Великий Новгород с размахом празднует День города
16:15
В Москве задержали сотрудника Чубайса
16:09
В центре Москвы горит здание МИСиС (фото)
16:01
Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)
15:41
МЧС сделало экстренное предупреждение о буре
15:29
В Харькове из гранатомета обстреляли офисное здание
15:25
Порошенко завел старую песню об уходе из семьи
14:52
Мажоры на Gelandewagen устроили заезд по Дворцовой площади (видео)
14:28
Наталья Штурм продолжила голые провокации
14:00
Над семилетней девочкой надругались на детской площадке в Подмосковье
13:54
Самбурская снялась в откровенном видео
13:27
Киркоров винит себя за постыдную ошибку
13:25
Галкин поддержал рыдающую Бузову
13:09
Участники Майдана поддержали Навального
12:57
Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища (видео)
12:48
Водитель погибла под колесами собственного троллейбуса
12:37
Перехват американских B-52 и B-1 российским Су-27 (фото)
12:32
Что означают государственные символы России
12:24
Кто обошел опозорившуюся Бузову
11:57
Клиенты пожаловались на глобальный сбой у МТС
11:44
Анфиса Чехова раскрыла свою связь с Сергеем Жуковым
11:42
Костов о постигшем Самойлову несчастье
11:22
Планету-убийцу Нибиру сняли на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вороненкова нашли живым в Израиле
Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Мама Фриске рассказала об изменившемся Платоне
Неожиданный поворот в деле кратовского стрелка
Панин рассказал Малахову о сексуальных подвигах
Собчак о желании запеть вслед за Бузовой
Шоу-бизнес

Рыдающая мать попросила прощения у Фриске

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В семье певицы нет конца и края ужасу. И проблемы множатся день ото дня.
прочитано 2734 раза

На наступившей неделе исполнится два года со дня смерти певицы Жанны Фриске. И все это время ее имя полощат в прессе. Журналисты и поклонники обсуждают, куда делись собранные на лечение артистки миллионы рублей. Судят, кто прав, кто виноват в споре родных Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, который забрал на воспитание сына Платона и редко позволяет с ним встречаться бабушке с дедушкой.

ПО ТЕМЕ

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов

Мама Фриске рассказала об изменившемся Платоне

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Накануне скорбной даты мама Жанны Ольга Владимировна написала покойной дочери открытое письмо. "Как бы сейчас пригодился твой совет, наша мудрая и добрая доченька. Чтобы сказала, как нужно поступить, ведь так хочется почаще видеть Платона, – рыдает родительница. – Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше".

Мать заметила, что проблемы проблемы растут как снежный ком. "Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами", – цитирует Ольгу журнал StarHitStarHit.

Стоит отметить, что мать Жанны почти не дает интервью. Комнату и вещи покойной дочери она сохранила в неприкосновенности. А вот до компьютера с фотографиями руки пока не дошли. Вернее, нет сил. Ольга Владимировна каждый день плачет – слишком велика потеря.

На могилу к дочери при этом она почти не ходит – смотреть на памятник с именем любимого ребенка слишком тяжело для материнского сердца. Ольге к тому же приходится выдерживать поток лжи и клеветы, который льется со всех сторон.

Автор: Иван Губкин12 июня 2017, 21:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

567

комментарии

Политика

Безграмотность Порошенко доказали анализом Путина
Украина сделала абсурдное заявление о визовом режиме с Россией
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев

Шоу-бизнес

Рыдающая мать попросила прощения у Фриске
Звезду "Дома-2" огорчает скорая свадьба с порноактрисой
Сын Ваенги стал сенсацией
Абрамовича застали в Сочи без Жуковой

Проишествия

Дочь Влада Листьева стала жертвой преступления
Неожиданный поворот в деле кратовского стрелка
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Автобус с российскими туристами разбился в Турции

Lifestyle

Кобзон в восторге от талантов Панина
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Шоу-бизнес

Что Собчак сделала со своей грудью

Внешний вид звезды удивил поклонников
Шоу-бизнес

Панин рассказал Малахову о сексуальных подвигах

Скандально известный актер оправдался за непристойные ролики
Шоу-бизнес

Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой

Шуточное признание певицы разместил в Instagram Максим Галкин
Шоу-бизнес

Мама Фриске рассказала об изменившемся Платоне

Ольга Владимировна написала письмо покойной дочери

Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция

Фоторепортажи

Беркова и Стоянов показали страсть на курорте
Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
Самые красивые пары "Кинотавра"
Кто обошел опозорившуюся Бузову

Спорт

Партнер с улыбкой на лице сломал нос Евгению Малкину
Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной
Роналду стал отцом близнецов
Что стало с Алиной Кабаевой

Регионы

Названы самые добрые города России
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru