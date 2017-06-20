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Безвкусного Баскова обвинили в копировании Киркорова

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Максим Фадеев опубликовал в Instagram видео с концерта Николая Баскова. В подписи под публикацией продюсер выразил уважение к творчеству певца и отметил масштабы его шоу. Фолловеры, мягко говоря, возмущены таким поступком Фадеева.

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"Встречался на студии с своим другом К.Басковым. Знаете, я хотел сказать, что такое красивое зрелище это шоу Баскова, что я попросил его дать мне это "пирожное" в хорошем качестве, чтобы получить удовольствие, рассматривая это! Рекомендую от всей души. Видно, что вложено в это шоу столько труда, что даже страшно! Браво Коля! Ты настоящий творческий хищник! Я тебя оч уважаю и люблю", – подписал публикацию Максим.

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Поклонники Фадеева раскритиковали не только Баскова, который, по их мнению, выглядит как "клоун", но и самого Фадеева за потакание "безвкусице". "Даже немного неудобно за наших артистов. Такая безвкусица!", "Что я сейчас увидела? Можно мне билет от этой планеты и подальше? Я конечно понимаю, Басков король эпатажа, но не до такой степени", "Плагиат Киркорова. Больше напыщенности, чем творчества!", "Не думал, что вам такое нравится. Вот вы настоящий, а он пустышка", – накинулись на Баскова подписчики Фадеева.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Продюсер поторопился объяснить свои действия тем, что оценивает артиста исключительно с профессиональной точки зрения. "Я смотрю на это с точки зрения работы! Понятно, что много перебора, но это не Америка! И он так любит то, что делает! Можно простить недочеты и просто получить удовольствие!", – оправдался Максим.

К слову, Николая Баскова не впервые обвиняют в безвкусице и чрезмерном злоупотреблении стразами в  нарядах. То артист предстанет перед зрителем в костюме, раскрашенном под зебру, то с ног до головы обсыпется камнями.

Стилисты, как один, убеждены, что в 40 лет певцу стоило бы умерить тягу к пайеткам, сменить имидж и остепениться. А сам исполнитель "Шарманки", похоже, не просто игнорирует нападки в свой адрес, а с еще большей силой и упорством облачается в блестки и выбирает неординарные цветовые сочетания для концертных костюмов. 

Автор: Василиса Моргунова20 июня 2017, 16:29
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