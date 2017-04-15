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Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров. Несчастье случилось прямо на выступлении поп-короля.
прочитано 32989 раз

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стал Филипп Киркоров. Среди прочих тайн артиста, ведущую Леру Кудрявцеву интересовали взаимоотношения поп-короля и императора сцены Николая Баскову. Оказалось, что они вовсе не враги, вместе ходят в кино, бывают друг у друга в гостях.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

А пять лет назад Басков даже приехал на концерт Киркорова в Санкт-Петербург. Там Николаю вдруг стало плохо. Певец вернулся в Москву, обратился к врачам. И те настояли на немедленной госпитализации. Два с половиной часа врачи боролись за жизнь артиста. "Мы его чуть не потеряли, – рассказал Киркоров. – Медики сказали, что у Коли перитонит". Это локальное или диффузное воспаление серозного покрова брюшной полости.

Сегодня, слава богу, со здоровьем у Баскова все хорошо. А о той операции напоминает лишь небольшой шрам на животе. Ну а сам Киркоров дважды в год проверяется у врачей. По его словам, он делает это за границей – сдает кровь, чтоб провериться на онкомаркеры, ВИЧ, гепатит, "Надо следить за здоровьем, чтобы быть всегда в хорошем настроении", – уверяет Филипп.

Автор: Иван Губкин15 апреля 2017, 18:03
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