Николай Басков похудел на четыре размера

Популярный российский певец Николай Басков принял участие в программе Ивана Урганта "Смак". Компанию артисту составила его невеста Софи Кальчева. Зрителей поразил вид Баскова – певец очень сильно похудел.

Ведущий программы Иван Ургант решил сразу выяснить, что же произошло с любимцем миллионов россиянок. Он спросил, как Баскову удалось так сильно похудеть. "Коля отказался от плохих эмоций и все пошло во благо", – поспешила заявить возлюбленная певца.

После этого сам артист пояснил, что в какой-то момент понял, что он не может выкатываться на сцену во время выступления с новой программой. "Я же должен красиво появляться. После этого я занялся собой, с 54 размера похудел до 46", – заявил Басков.

Однако раскрывать секрет похудения и готовить что-то из своего диетического меню певец не захотел. Пара решила сварить постный борщ и гречку с грибами.

Во время приготовления блюд больше разговаривал Николай, а Софи тщательно нарезала необходимые ингредиенты. Увлекшись делом, артисты рассказали, что познакомились около 11 лет назад, на дне рождения Димы Билана. "Точнее мы познакомились в караоке, когда исполняли одну песню", – пояснил Басков.

В какой-то момент Николай решил похвастаться и сообщал, что балует свою невесту подарками. Так в Международный женский день он преподнес Софи клип. "Она спела в этом клипе песню обо мне", – отметил Басков.

Напомним, Николай Басков и Софи Кальчева встречаются уже больше трех лет. Поклонники красивой пары с нетерпением ждут, когда у влюбленных состоится свадьба и родятся милые детишки.

