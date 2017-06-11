Басков: Что-то во мне надломилось

Знаменитый российский певец Николай Басков поделился переживаниями по поводу разрыва с Светланой Шпигель. Певец до сих пор страдает из-за того, что не мог видеть единственного наследника около десяти лет.

Народный артист даже спустя много лет испытывает боль от того, что бывшая жена запретила ему общаться с сыном. Все разговоры об этом Басков пытается перевести в шутку.

"Да, у меня так брак длинный был, 7,5 лет. После что-то надломилось во мне", – рассказал певец. По словам Басков, период развода дался ему нелегко, но потом дела пошли на лад.

"Бог миловал, одиночества у меня никогда не было", – заявил исполнитель в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ. Напомним, сейчас певец состоит в отношениях с Софией Кальчевой.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 13 2017 в 8:25 PDT

Примечательно, что однажды новая избранница уже отказала Баскову. Он сделал ей предложение, но в ответ услышал "нет". "А может быть, знаешь, она боится, что свадьбу, а потом вдруг, не дай Бог, разведемся", – вопрошает Басков, пытаясь предположить, почему же Кальчева не согласилась выйти за него.

Сама "невеста" считаешь, что в 40 лет не женятся. Кроме того, Кальчеву устраивает так называемый гостевой брак. По мнению исполнительницы, штамп в паспорте обяжет ее продолжить род Басковых, но пока она в декрет уйти не готова. "Ребенка заводить – это очень ответственно. И если уж я на это решусь, я хочу, чтоб у меня состоялось то, к чему я очень долго шла", – добавила Кальчева.