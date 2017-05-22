Бородину заклевали за странный стиль

Ведущую скандального проекта раскритиковали подписчики. По мнению интернет-пользователей, на день рождения дочери бывшей участницы "Дома-2" Елены Бушиной Ксения пришла в неподобающем виде.

"Ох, кудахчущие в комментах, сегодня воскресенье. Вы хоть выходные берете или вы на благо страны своей готовы строчить пальчиками 24/7? Платья свои надевайте на свои праздники, для мужей своих и своих детей, а вот когда и как мне одеваться, я решу сама. День рождения не у моей дочери, мама пусть будет королевой, а не я. Мне хватает этого на работе. Я оделась, как мне удобно и комфортно, а не для ваших обсуждений", – ответила подписчикам Бородина.

Еще недавно телеведущую обвинили, что она воспользовалась услугами пластического хирурга и сделала ринопластику. Ксения предпочитает не реагировать на критику, но поспешила сообщить, что данная информация – не более чем слухи. Однако подобные обсуждения небеспочвенны. Муж Бородиной, Курбан Омаров, в свое время сделал операцию по изменению формы носа, и у поклонников есть все основания полагать, что девушка последовала его примеру.

Публикация от borodylia (@borodylia) Май 21 2017 в 9:48 PDT

Напомним, год назад Ксения и Курбан воссоединились после громкого расставания. Ведущая заявила о предательстве Омарова и обвинила его в многочисленных изменах. Адвокат Бородиной уже готовил документы для бракоразводного процесса, когда неожиданно для всех супруги воссоединились. Сейчас можно подумать, что расставания не было вовсе. Бородина и Омаров часто публикуют в социальных сетях совместные снимки и публично признаются друг другу в любви.