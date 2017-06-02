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У Брэда Питта появились новые дети

Брэда Питт. Фото: GLOBAL LOOK press
Голливудского актера Брэда Питта заметили на прогулке в детском парке. Причем артист сопровождал вовсе не своих детей, а совершенно посторонних.
прочитано 1910 раз

На днях Брэд Питт похоронил двоих друзей: 52-летнего рок-музыканта Криса Корнелла и 59-летнего экс-главу Paramount Брэда Грея. На похоронах Корнелла Питт выразил поддержку семье погибшего. Причем одними словами Питт не ограничился – актер вывез детей музыканта в парк развлечений, чтобы развеяться, передает People.

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Джоли и Питт всех обманули с разводом

Папарацци приметили голливудского актера в тот момент, когда он гулял и катался на аттракционах в Universal Studios Hollywood с 12-летней Тони и 11-летним Кристофером – детьми Криса Корнелла и его жены Викки. Кстати, еще у музыканта есть 16-летняя дочь от первого брака.

Как уверяют журналистов очевидцы, Брэд Питт и дети посетили павильоны, посвященные "вселенной Гарри Поттера", аттракционы, построенные по мотивам фильмов "Парк Юрского периода" и другие места, а также забежали перекусить в кафе поблизости.

Многочисленные пользователи Сети немедленно высказались о поступке Брэда Питта в отношении, как они выразились, "его новых" детей. "Какой великолепный поступок! Это говорит о мягкосердечии Питта", "Хороший человек", "Класс! молодец, что поддержал!", "Спасибо, Брэд! Здорово, что позаботился о детях!", "очень мило!", Как трогательно!!!" – восхитились действиями Брэда Питта фанаты.

К слову, на днях в центр развлечений вывела своих детей экс-супруга актера Анджелина Джоли. По Диснейленду голливудская красотка прошлась без нижнего белья. Через серую ткань майки, которую надела актриса, очень хорошо была видна ее грудь, в частности, торчащие соски.

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Причиной разрыва голливудская актриса назвала непреодолимые разногласия, а также обвинила супруга в том, что он якобы балуется алкоголем и наркотиками и не выполняет должный уход за детьми. Однако актер в результате сдачи тестов и прочих экспертиз смог доказать, что не употребляет запрещенные препараты, да и алкоголь употребляет в здоровых дозах. 

Автор: Наталья Аряева2 июня 2017, 13:27
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Звездные дети на обложках глянца

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