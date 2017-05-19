Смерть близких сильно ударила по шокированному Питту

Иностранные репортеры всерьез переживают за Брэда Питта, горюющего из-за внезапной смерти двух приятелей. Говорят, актер просто раздавлен случившимся.

По информации сайта E! Online, 53-летний Питт потрясен до глубины души кончиной близких друзей. Сначала актер с ужасом узнал, что умер от рака в возрасте 59 лет бывший президент и генеральный директор студии Paramount Pictures Брэд Грэй.

Затем пришло известие, что скончался лидер Soundgarden Крис Корнелл. 52-летний рок-музыкант был найден мертвым в своем номере в гостинице.

По словам источника из близкого окружения Питта, актер "подавлен и пребывает в состоянии шока". Брэд крепко дружил с обоими усопшими. "Это очень сильно по нему ударило", – цитирует обеспокоенного информатора издание.

Отметим, что супруг Анджелины Джоли очень чувствительный по натуре. Удары судьбы он переносит крайне тяжело. Когда актриса подала на развод, Брэд впал в депрессию и подолгу плакал от тоски по детям. Из многомесячного уныния Питта вывела работа.

К слову, недавно актер заверил журналистов, что уже оправился после ссоры с Джоли. По словам Брэда, у него нет мыслей о самоубийстве, хоть и выглядел он на протяжении долгих месяцев очень неважно. "Я не самоубийца или что-то в этом роде. В мире по-прежнему много красоты и много любви. Много любви предстоит дать. Все в порядке. Это просто жизнь", – философски отметил Питт.