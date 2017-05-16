Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть

Информация о самоубийстве Брэда Питта взбудоражила интернет. Многочисленные поклонники пришли к выводу, что именно разрыв с Анджелиной Джоли мог толкнуть актера на радикальные действия, однако сам Брэд заявил, что у него нет даже мыслей на такую тему.

Несмотря на то, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом еще в сентябре прошлого года, поклонники пары по всему миру до сих пор не могут смириться с этим фактом. К тому же подогревают интерес к теме и действия самой бранджелины – голливудская актриса, перманенто балансирующая на грани измождения и анорексии, предпочитает не выходить в свет и не давать интервью, а актер так похудел и сник, что друзья всерьез обеспокоились его здоровьем.

Впрочем, сейчас ситуация несколько наладилась – оба не только стали выходить в свет, общаться с журналистами, но и, как говорят, наладили отношения. А недавно Питт и вовсе дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей новой жизни.

А накануне в беседе с журналистами на презентации телепроекта Брэд попытался успокоить многочисленных фанатов, заявив. что у него нет мыслей о самоубийстве, хоть и выглядел он на протяжении долгих месяцев очень неважно. "Я не самоубийца или что-то в этом роде. В мире по-прежнему много красоты и много любви. Много любви предстоит дать. Все в порядке. Это просто жизнь", – философски отметил актер.

Слова Питта о сведении счетов с жизнью из-за разрыва с Джоли получили бурную реакцию в интернете. В частности, многие пользователи социальных сетей резко негативно восприняли саму идею кончать с собой из-за Анджелины Джоли. Дескать, "тощая актрисулька", которая во всех своих фильмах "играет саму себя" этого недостойна. "Да кто такая эта Анжелина чтобы из-за нее умирать??? Что такого она сделала???? Надо жить ради детей! Да Бред еще 10000 таких Анжелин найдет!", "Вот и хорошо, что не наложил на себя руки. Джоли этого недостойна", – заявили русскоязычные комментаторы.

К слову, в том же интервью для Associated Press Питт признался, что сейчас пытается понять "новую конфигурацию" своей семьи, и многочисленное потомство занимает центральное место в его мировосприятии. "Дети – это жизнь. Они забирают все внимание, как и должны, в любом случае", – отметил актер.

Брэд объяснил, почему после долгого молчания внезапно разразился откровениями. "У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Мы люди, и я считаю человеческое состояние очень интересным. Если мы о чем-то не говорим, мы не становимся от этого лучше", – убежден Питт.