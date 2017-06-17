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Бывшая жена Ливанова пообещала Голубкиной побитую рожу

Мария Голубкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Бывшая жена Бориса Ливанова Екатерина заявила, что Мария Голубкина зря надеется выйти замуж за представителя актерской династии. Женщина уверена, что для Бориса роман с артисткой ничего не значит. А если свадьба все же состоится, Голубкиной в браке с Ливаном будет не сладко.
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"О Борькиных лямурах с Голубкиной мне первый раз дочка рассказала на Пасху. Моя девочка по суду у Ливановых живет. Дочка, конечно, в курсе, с кем ошивается ее папаша. Но что бы они там сейчас ни говорили, о каких помолвках ни объявляли, лично мне кажется, все это несерьезно", – заявила Екатерина Хрулева, бывшая жена Бориса Ливанова, родившая ему в 2002 году дочь Еву.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

По словам женщины, Борис уже давно встречается то с одной своей бывшей однокурсницей, то с другой. "Я знаю Борю как облупленного. Поверьте, он еще ни одного дела до конца не довел. Да и сколько этих баб у него после освобождения было! Сначала с телеведущей Гелей Фроловой путался, потом актрисе Вике Захаровой по ушам ездил", – цитирует Eg.Ru Екатерину.

При этом Хрулева уверена, что у Ливанова все еще есть чувства к ней. "Знаю, что он любит. Мы созваниваемся и встречаемся периодически. Перед весенними каникулами Еву вместе забрали из школы и в кафешке втроем посидели. Я предложила: "Давай плюнем на все и снова распишемся. Будем жить своей семьей – как раньше". Но Борька – как телок: ему и хочется, и колется", – рассказала экс-жена Ливанова.

Когда Екатерина спросила у бывшего супруга о Марии он лишь посмеялся. "Сказал, чтобы я не переживала – жениться ни на ком он не собирается", – поделилась Хрулева.

Между тем, по ее словам, у Голубкиной с Ливановым много общего. "Не удивлюсь, что у них по пьяни с Борькой все и завязалось. Так-то если разобраться: на хрен ей этот зэк?!" – возмутилась Екатерина.

Хрулева уверена, что даже если свадьба состоится, Голубкина не найдет в этом браке счастья. "Все пойдет по стандартному сценарию: сначала стихи и цветы, потом – синяки и слезы. И бедная Голубкина будет с побитой рожей ходить по ток-шоу и жаловаться на мужа-алкаша. Вот увидите, все так и будет", – отметила Екатерина, добавив, что бывший муж ее частно поколачивал. "Нос ломал, ребра. Но я любила его. И всегда прощала", – резюмировала Хрулева.

Напомним, 17 июня в эфире программы "Секрет на миллион" Мария Голубкина призналась, что выходит замуж за сына легендарного актера Василия Ливанова Бориса. Несмотря на то, что избранник еще не подарил ей кольцо, они живут вместе и намерены в скором времени обвенчаться.

Автор: Алёна Нестерова17 июня 2017, 21:04
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