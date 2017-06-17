Голубкина о разводе с Фоменко: Все разрушила я!

Мария Голубкина откровенно рассказала о разводе с шоуменом Николаем Фоменко. По признанию актрисы, это она "все разрушила".

Мария Голубкина в интервью Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" рассказала о семейной жизни и разрыве с Николаем Фоменко. Мария призналась, что многое пережила за эти совместные годы. "Уж точно не было скучно", – так выразилась актриса.

Они впервые встретились, когда ей было 17 лет. Однако роман начался лишь спустя годы, когда он был женат. Через год они поженились и, по словам Марии, они были счастливы ровно до того момента, пока не родился первый ребенок. начались скандалы. Причем, как подметила Голубкина, лишь сейчас она понимает, что была "мегерушкой, ведьмушкой". А тогда считала, что "она – хорошая, а он – плохой".

К тому же Фоменко мало проводил с ней времени. Голубкина об этом косвенно намекнула, сказав: "Ни шубы, ни кольца, ни поездки, – ничто не заменит внимания и времени друг на друга". Инициатором развода стала именно Мария. "Виновата я! Все разрушила я!" – заявила актриса.

По мнению Голубкиной, "ничего плохого в разводе нет". "Можно жить только, когда вам хорошо, все счастливы. Если это тяжело и нехорошо, надо это дело заканчивать", – выразила свое мнение Голубкина.

При этом Мария ясно дала понять, что причиной столь радикального решения стала не измена, о которой на протяжении долгого времени судачили в СМИ. "Простить можно все, если искренне просят прощения", – сказала актриса.

В настоящее время у Марии Голубкиной и Николая Фоменко довольно хорошие отношения. Однако они общаются исключительно на тему общих детей – 19-летней Анастасии и 15-летнего Ивана. Ребята живут в Лондоне, где получают образование. кстати, именно Николай оплачивает им вузы. Более того, по словам Марии, экс-супруг всерьез занялся детьми только после того, как им стало больше 13 лет. Голубкина без раздумий назвала Фоменко "феноменальным" отцом.